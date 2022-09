Telenor testa il 5G-Edge in tutta la Svezia

Telenor Sweden sta collaborando con Intel, Dell e Red Hat per testare congiuntamente soluzioni di edge computing progettate per soddisfare i requisiti di archiviazione dei dati nel cloud. Le nuove avanzate funzionalità di sicurezza fornite da queste soluzioni wireless private ai margini della rete 5G consentiranno lo sviluppo di nuovi servizi innovativi basati su cloud a bassissima latenza per un maggior numero di aziende.

Negli ultimi decenni il cloud computing ha rivoluzionato il modo in cui vengono sviluppate e distribuite le applicazioni per i consumatori e le imprese, elaborando e memorizzando dati generati da smartphone, sensori intelligenti e altri dispositivi connessi, in posizioni centralizzate. Sebbene questo passaggio dall’elaborazione locale a quella centralizzata nei centri dati abbia reso possibile una grande varietà di servizi come lo streaming di contenuti e le applicazioni mobili, non tutti i settori sono stati in grado di trarre vantaggio dal cloud a causa dei requisiti più stringenti in materia di archiviazione di informazioni regolamentate, come ad esempio quelle sulla salute personale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Bjørn Ivar Moen, CEO di Telenor Sweden: «Come operatore, gestiamo informazioni sensibili in infrastrutture critiche e siamo giustamente regolamentati. Ogni utente dovrebbe essere completamente al sicuro anche quando sviluppiamo nuove tecnologie. Insieme a Intel, Dell e Red Hat, stiamo colmando una lacuna del mercato con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di soluzioni cloud per l’archiviazione di dati e informazioni sensibili all’interno del Paese. Si tratta di un grande passo avanti».

Le soluzioni edge sviluppate da Telenor con Intel, Dell e Red Hat risponderanno ai requisiti dell’EU per l’archiviazione di informazioni protette, come ad esempio i dati sui cittadini, sulle infrastrutture e così via, soddisfacendo al contempo le esigenze delle soluzioni IoT di nuova generazione in termini di latenza ultrabassa e mobilità. Nell’ambito dell’infrastruttura 5G, questi requisiti possono creare nuove opportunità per il settore pubblico e altri settori altamente regolamentati di partecipare al percorso di digitalizzazione e quindi di semplificare le loro operazioni e creare maggiore redditività.

Come concluso da Honoré LaBourdette, vice president, Telco, Media & Entertainment Ecosystem, Red Hat: «I service provider sono pronti a fornire una nuova generazione di esperienze digitali e richiedono una base affidabile e flessibile su cui costruire e scalare. Red Hat è lieta di fornire la nostra piattaforma applicativa cloud-native, Red Hat OpenShift, in collaborazione con Dell e Intel, per supportare il lavoro di Telenor nel testare funzionalità avanzate per l’IoT, il 5G e la connettività Edge, contribuendo a sbloccare diverse opportunità di servizio future per migliorare il funzionamento di aziende, industrie e società».