Webgate400 lancia la release 10 di Power-b: webinar gratuito il 27 settembre

C’è aria di novità in casa Sirio informatica e sistemi SpA: Webgate400 si rinnova e lancia la release 10 di Power-b!

Le potenzialità e le funzionalità della nuova release di Power-b verranno approfondite martedì 27 settembre nel corso di un webinar gratuito dal titolo “Webgate400: la rivoluzione HTML5 responsive per le applicazioni RPG” che partirà alle ore 10.30 (ISCRIVITI QUI).

Nel corso del webinar, come accennato, saranno presentate in anteprima le nuove funzionalità di Power-b R.10 di Webgate400 per abilitare una vera innovazione tecnologica delle applicazioni 5250 e aprire infinite opportunità di sviluppo in ambiti applicativi finora riservati ai linguaggi di ultima generazione.

Quali sono le novità della nuova release di Power-b?

Gestionale accessibile da qualsiasi sistema operativo e completamente responsive per adattarsi alla perfezione a qualsiasi dispositivo: smartphone, pda, tablet, monitor.

Possibilità di utilizzare specifiche funzioni via APP come: autorizzazione documenti, verifica prezzo e disponibilità di un articolo, missioni logistiche, rilevazioni dati di produzione.

Grafica e user experience ulteriormente perfezionata.

Una sola compilazione Webgate400 per tre diverse versioni (web, ambiente grafico Windows, 5250) dei tuoi programmi RPG senza modificare i sorgenti.

Implementazione completa di FLEX (HTML5) nel designer “What You See Is What You Get” di Webgate400 per un look ed ergonomia di ultima generazione.

Customizzazione di contenuti e funzionalità preservate e integrate anche sui dispositivi mobili.

Inedita accessibilità a sensori e dispositivi per consentire lo sviluppo di nuove applicazioni ed il miglioramento di quelle esistenti.

Quali vantaggi ottengo con la suite Webgate400? Le fasi del processo di modernizzazione di Webgate400 consentono l’introduzione graduale delle nuove funzionalità evolute senza la necessità di intervenire sul codice dell’applicazione 5250 e senza interrompere l’operatività aziendale. Qualche esempio? Oltre alle più comuni e tradizionali applicazioni, si possono fruire via browser (quindi anche su smartphone e tablet) una serie di programmi sviluppati in RPG quali rubriche con integrazioni gestionali, gestione documentale, CRM, gestione commerciale, controllo di cantiere e commessa / magazzino / PDA / stabilimento, tracking per i trasporti, client di posta e molto altro. Le potenzialità dei device mobile (come fotocamera, microfono, geolocalizzazione, telefonate, invio email e SMS) diventano utilizzabili dallo sviluppatore RPG per creare applicazioni veramente “SMART”.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è gratuita direttamente dal vostro pc.

Il giorno dell’evento, qualche minuto prima dell’inizio, gli iscritti riceveranno via email il link per partecipare alla sessione web.

ISCRIVITI QUI AL WEBINAR!