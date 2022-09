Portachiavi personalizzati: il gadget promozionale con cui non si sbaglia mai

Quando si tratta di regali aziendali, i portachiavi personalizzati finiscono facilmente in cima alla lista dei desideri. Tutti i clienti che li ricevono concordano sul fatto che si tratti dei gadget più utili che possano ricevere. La stessa opinione è condivisa dai dipendenti che li ottengono come premio aziendale alla fine di un lavoro o in qualche occasione speciale, come cene aziendali e feste natalizie.

La domanda sorge spontanea: cos’hanno i portachiavi per aver conquistato questa reputazione? La risposta più sbrigativa è abbastanza intuitiva. Parliamo, infatti, di un oggetto che tutti utilizzano su base quotidiana e non solo. Il portachiavi ci dimostra la sua utilià più e più volte durante il giorno.

Regalare un portachiavi personalizzato ci fa, perciò, ben sperare che verrà utilizzato quasi immediatamente. Un fatto rilevante, considerando che un gadget garantirà l’esposizione del vostro logo in base al tempo durante il quale viene impiegato. Più verrà preso fra le mani, meglio adempirà a questo compito.

Accessori indispensabili nella vita di ogni giorno

Provate a pensare agli oggetti dei quali non potete fare a meno durante la giornata. Non dovrebbe sorprendervi scoprire che il portachiavi figurerà nella vostra lista.

Ognuno ha infatti bisogno di una chiave per aprire o chiudere la porta d’ingresso, un’altra per l’auto, un’altra ancora per l’ufficio o il cassetto di lavoro. La maggior parte delle persone preferisce portare tutte queste chiavi insieme, legandole a un portachiavi, invece che separatamente. Il motivo è molto semplice: tenendole unite, la possibilità di perderle diminuisce. Pertanto, il portachiavi non è solo un oggetto molto comune, ma anche utile e indispensabile quando si tratta di tenere al sicuro le nostre chiavi.

Portachiavi personalizzati come regali aziendali: perché sono delle idee così intelligenti?

Oltre a essere di notevole utilità per chi li riceve, i portachiavi personalizzati presentano molte caratteristiche vantaggiose, ognuna delle quali contribuisce a renderli dei regali promozionali perfetti.

Le caratteristiche dei portachiavi personalizzati

Tenere viva l’immagine dell’azienda

Esponendo di continuo il logo e il nome dell’azienda, riescono a tenerne viva l’immagine nella mente di chi li usa. Pensate al vostro amico che, una volta arrivato a casa o alla portiera dell’auto, tira fuori davanti a voi un portachiavi intrigante, decorato in maniera unica e accattivante con il logo e il nome di una società. Il risultato è facile da intuire: ne sarete colpiti, attirati, forse arriverete perfino a chiedere informazioni sull’azienda. Non è forse questo un ottimo metodo per promuovere un brand?

Per i clienti vale lo stesso. Non potranno fare a meno di ricordare il vostro brand ogni volta che dovranno utilizzare una chiave per aprire o chiudere lo sportello della macchina o la porta di casa. Quando avranno bisogno dei servizi offerti dalla vostra azienda, non vi lasceranno certo da parte. Al contrario, più il portachiavi si rivela di successo, più aumenta la probabilità che scelgano di rivolgersi proprio a voi per le loro necessità.

Un gadget piccolo, ma pieno di risorse

Il portachiavi è di piccole dimensioni, il che lo rende poco ingombrante, ma presenta comunque uno spazio abbastanza ampio da includere tutti i dettagli che possono servire a sponsorizzare un brand. Ciò significa che potrete aggiungere tutte le informazioni che desiderate, compreso l’URL del sito web e l’indirizzo e-mail. Basterà organizzare bene lo spazio a disposizione in fase di personalizzazione per ottenere un risultato ordinato e ben leggibile.

Con questi dati, sarà molto più facile per i vostri clienti accedere alla vostra realtà e scoprirne le offerte. Ciò vale, inoltre, in ogni momento della giornata, perché con ogni probabilità avranno il vostro portachiavi personalizzato sempre con sé.

Vantaggi tecnici: costi e spedizioni

I portachiavi sono più economici della maggior parte degli altri regali aziendali e possono rientrare in un budget non solo ragionevole, ma anche conveniente.

Sono, inoltre, abbastanza piccoli e leggeri da poter essere spediti anche per posta ai clienti che vivono fuori città, permettendovi così di raggiungere un pubblico più ampio in poche e semplici mosse.

Solo un portachiavi?

Come abbiamo visto, i portachiavi sono accessori molto comuni, presenti nelle tasche e nelle borse di chiunque. Nonostante la loro popolarità, tuttavia, riescono nell’ardua impresa di presentare sempre un tocco di originalità che lascia a bocca aperta. In poche parole, non sono mai noiosi.

Un portachiavi non è mai solo un “portachiavi”. Questi piccoli gadget sono disponibili in stili molto diversi fra loro e talvolta presentano anche degli accessori in più che li rendono doppiamente utili.

È il caso dei portachiavi multi-tasking che, grazie alla loro capacità di svolgere più funzioni, possono diventare i preferiti dei vostri clienti. Puntare sull’unicità e sull’efficienza è infatti una strategia imprescindibile quando si scelgono dei portachiavi personalizzati come gadget promozionali. Essendo molto diffusi, ogni cliente avrà già il suo. Il vostro regalo dovrà superare quello già in possesso del vostro pubblico per essere utilizzato e svolgere la sua funzione pubblicitaria.

Per questa ragione, i portachiavi provvisti di torcia, di apribottiglie, o di una pallina antistress sono particolarmente indicati. I vostri clienti ameranno l’idea di un gadget non solo utile per aprire e chiudere porte e cassetti, ma anche adatto ad altre funzioni per le quali non sempre si hanno i giusti strumenti a disposizione.

Rendere i portachiavi personalizzati ancora più utili: il plus che fa la differenza

Un’alternativa è quella di puntare sull’originalità più che sull’utilità. Parliamo dei portachiavi con foto, provvisti di uno spazio apposito in cui inserire l’immagine che si preferisce. Sebbene siano più frequenti come regali per amici e parenti, questi portachiavi non sono meno efficaci degli altri in termini di promozione.

Sono, infatti, un’ottima opportunità per inserire una foto o un’immagine che rappresenti la vostra azienda su una superficie dedicata. Tuttavia, danno il meglio di sé quando vengono utilizzati come regali aziendali da distribuire a dipendenti e collaboratori. Inserendo una foto che ritrae tutto il team di lavoro durante una cena o un evento aziendale, si offrirà loro un oggetto utile e significativo. Un piccolo pensiero per ringraziarli del loro lavoro e farli sentire parte di un’unica squadra.

Curare il team building e accrescere la coesione all’interno del gruppo aziendale è di fondamentale importanza per la riuscita del proprio business. Un elemento da non sottovalutare, perché può rivelarsi la chiave del successo.

Portachiavi personalizzati: come realizzarne uno? Ecco alcuni consigli

Quando si personalizza un portachiavi, in molti tendono a riempire l’intero spazio a disposizione. Nonostante le piccole dimensioni di questi gadget, ne esistono dei modelli che offrono una superficie di stampa abbastanza grande. Attenzione, però: stampare il logo, il nome, lo slogan o una frase rappresentativa dell’azienda su tutta l’area potrebbe non essere la strada giusta. Troppe parole e una grafica troppo ricca di dettagli potrebbero infatti creare confusione, rendendo il vostro portachiavi poco attraente e diminuendone la forza comunicativa.

Nella maggior parte dei casi, basteranno poche informazioni come il nome dell’azienda, i dati di contatto e l’URL del sito web accompagnati dal logo per creare un design pulito e d’impatto. Uno dei requisiti di un gadget promozionale di successo, infatti, è la leggibilità delle scritte. Solo se ben visibile e chiaro, il nome catturerà l’attenzione del pubblico e verrà ricordato.

Allo stesso modo, le altre informazioni presenti sul portachiavi personalizzato dovranno essere abbastanza definite da permettere al cliente di carpirle in fretta. Solo così potranno essere utilizzate e sfruttate al massimo, migliorando l’esperienza del pubblico.

Dal computer all’oggetto: come valutare la resa finale dei portachiavi personalizzati

A volte, il disegno realizzato sulla carta o sul computer può risultare molto diverso quando viene trasferito sul portachiavi.

Prima di effettuare l’ordine di un intero lotto di portachiavi personalizzati, è sempre una buona idea richiedere un campione. In questo modo ci si potrà accertare del risultato finale e proseguire con l’ordine solo se si è soddisfatti. Se, invece, ci sono delle modifiche da apportare, potranno essere comunicate in tempi utili per realizzare un prodotto che riproduca al meglio la vostra idea iniziale.

Tutto questo è possibile su HiGift, dove avrete la possibilità non solo di provare il vostro logo e l’immagine sull’articolo selezionato, ottenendo una bozza grafica, ma anche di ordinare una piccola quantità del gadget personalizzato che avete creato e valutarne la resa finale.