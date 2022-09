L’automation mesh ridisegna l’automazione in azienda

Di seguito pubblichiamo un articolo a cura di Giorgio Galli, Senior Manager Solution Architecture Italy di Red Hat, sull’automation mesh e su come l’automazione può stimolare il business migliorando flessibilità, scalabilità e affidabilità per ogni tipo di infrastruttura.

Scalare l’automazione su piattaforme, team e sedi diverse può essere una sfida. Ogni regione, ambiente e tecnologia può avere requisiti di automazione specifici, rendendo ancora più difficile l’utilizzo di una soluzione unica per tutti i casi d’uso. Come eseguire l’automazione in modo più coerente, pur gestendo una piattaforma centralmente? E come automatizzare gli endpoint in aree remote dove magari la connettività è limitata?

Proprio come l’edge computing comporta l’avvicinamento delle risorse di calcolo agli endpoint, anche l’automazione su scala ha requisiti simili: le organizzazioni devono fornire ed eseguire l’automazione più vicino ai dispositivi che la richiedono.

Il recente aggiornamento architetturale di Red Hat Ansible Automation Platform ha introdotto importanti funzionalità che consentono ai clienti di gestire un’automazione più coerente e affidabile su scala e nell’intero scenario hybrid cloud, edge compreso.

Tra queste funzionalità, l’automation mesh unisce la potenza dell’innovazione open source alle prospettive strategiche, contribuendo a ridisegnare il modo in cui le aziende automatizzano. Ora i team IT possono scalare l’automazione in modo più flessibile in base alla crescita degli ambienti edge e all’evoluzione delle esigenze, ovunque sia necessario. Ciò che i team IT possono realizzare in sede con l’esecuzione localizzata dell’automazione, può essere ora applicato all’edge su endpoint geograficamente dispersi con l’automazione mesh. Avvicinando l’automazione agli endpoint di destinazione, l’automation mesh offre maggiore affidabilità e migliore resilienza alla latenza di rete e alle interruzioni di connettività, aiutando i clienti ad applicarla a una serie più ampia di casi d’uso.

Unire i reparti IT limitando i costi operativi

L’automation mesh mira a semplificare le operazioni riducendo il carico di lavoro associato alla gestione di implementazioni multi-sito. Sebbene la scalabilità della tecnologia comporti delle problematiche intrinseche, gli aspetti da considerare vanno oltre la tecnologia. L’espansione richiede personale aggiuntivo, con conoscenze ed esperienze diverse, per gestire carichi di lavoro maggiori. L’automation mesh offre un modo semplice per standardizzare e normalizzare l’automazione nell’intera struttura IT, facilitando l’inserimento di nuovi membri del team e supportando le organizzazioni indipendentemente dallo stato del loro percorso di automazione.

Gestire la capacità, riducendo il downtime

Poiché le esigenze di consumo delle risorse variano nel corso dell’anno, l’automation mesh consente alle organizzazioni di scalare e gestire più rapidamente la capacità laddove ne hanno bisogno, con tempi di inattività minimi o nulli. Se nei sistemi complessi i tempi di inattività sono inevitabili, l’automation mesh monitora continuamente lo stato di salute e la capacità di esecuzione per instradare ed eseguire in modo ottimale il traffico di automazione. Questa capacità, unita a opzioni di progettazione flessibili e ridondanti, rende l’automazione più resistente alle interruzioni, come i tempi di inattività della rete o le configurazioni errate, migliorando la fornitura di servizi all’azienda e ai clienti.

Automazione come driver per il business

La nuova architettura rende Ansible Automation Platform una soluzione di automazione per l’hybrid cloud realmente cloud-native. L’automation mesh assicura un’automazione globale a livello enterprise, in grado di rispondere alle esigenze dei clienti dove essi desiderano operare, nei marketplace cloud, presso provider di servizi gestiti o nei loro data center. Soprattutto, le aziende possono contare sulle continue innovazioni di Ansible Automation Platform non solo per fornire con maggiore sicurezza il framework di automazione che i clienti richiedono oggi, ma anche per arricchire le loro indicazioni strategiche e prepararsi al futuro.