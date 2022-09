CrowdStrike avverte: scenario delle minacce informatiche più complicato che mai

CrowdStrike ha annunciato la quarta edizione del report annuale sul threat hunting di CrowdStrike Falcon OverWatch: Nowhere to Hide: 2022 Falcon OverWatch Threat Hunting Report. Il rapport globale rivela un aumento record anno su anno del 50% dei tentativi di intrusione, distinti cambiamenti nelle tendenze di attacco e dello spionaggio degli avversari. In particolare, gli esperti in threat hunting di Falcon OverWatch hanno identificato oltre 77 mila potenziali intrusioni, approssimativamente una potenziale intrusione ogni sette minuti. Si tratta di casi in cui l’attività di caccia alle minacce proattiva e affidata all’uomo ha scoperto avversari che eseguono attivamente tecniche dannose in varie fasi della catena di attacco, nonostante i migliori sforzi degli aggressori per eludere i metodi di rilevamento autonomi.

Falcon OverWatch ha calcolato che il tempo di breakout – il tempo impiegato da un avversario per muoversi lateralmente da un punto di accesso iniziale verso altri sistemi della rete – degli avversi di eCrime è sceso a 1 ora e 24 minuti, rispetto all’ora e 38 minuti, come riportato nel 2022 CrowdStrike Global Threat Report da Falcon OverWatch. Inoltre, Falcon OverWatch ha scoperto che in circa un terzo (30%) delle intrusioni di eCrime, l’avversario era in grado di muoversi lateralmente in meno di 30 minuti. Queste evidenze sottolineano la velocità e la scala con cui questi autori cybercriminali evolvono le loro tattiche, tecniche e procedure (TTPs) e sono capaci di eludere anche i più sofisticati sistemi di difesa per perseguire con successo i loro obiettivi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Param Singh, vice president, Falcon OverWatch at CrowdStrike: «Negli ultimi 12 mesi il mondo ha affrontato nuove sfide determinate dalle pressioni economiche e dalle tensioni geopolitiche, che hanno reso lo scenario delle minacce informatiche più complicato che mai. Per contrastare le minacce più dannose, gli esperti in sicurezza informatica devono implementare soluzioni che ricerchino proattivamente potenziali attacchi nascosti e avanzati ogni ora, ogni giorno. La combinazione della piattaforma CrowdStrike Falcon con la telemetria, gli strumenti, la threat intelligence e l’ingegno umano di Falcon OverWatch, protegge le imprese a livello globale dalle minacce informatiche più sofisticate e nascoste».

I principali risultati emersi dal report CrowdStrike includono:

l’eCrime è la minaccia principale per le campagne di intrusione interattiva. L’eCrime rappresenta il 43% delle intrusioni interattive, mentre le attività state-nexus si attestano al 18%. Gli hacktivisti rappresentano solo l’1% delle campagne di intrusione interattiva, mentre la percentuale restante non è stata attribuita.

Il report include insight dalle operazioni globali di threat hunting di Falcon OverWatch a partire dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022. Presenta dati e analisi approfondite sugli attacchi, casi di studio e raccomandazioni attuabili.