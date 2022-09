La truffa dei Bitcoin su Facebook e Instagram

La truffa dei Bitcoin: migliaia di persone si sono lasciate ingannare

Sono sempre più numerosi gli utilizzatori di bot di trading e le persone che si avvicinano al mondo delle criptovalute.

Lo sanno molto bene gli hacker e i truffatori, che utilizzano sempre di più i social per rubare denaro e criptovalute ai trader, spesso poco informati sui rischi che possono correre.

L’ultima truffa è di qualche settimana fa e probabilmente sarà capitato anche a te. In pratica, gli hacker hanno rubato dei profili Facebook e Instagram già esistenti, per rendere il tutto molto più credibile alle persone che seguivano l’account rubato.

Una volta rubato il profilo, gli hacker condividevano messaggi non veritieri in cui veniva menzionata una potente strategia di Bitcoin mining.

Ebbene: visto che i messaggi erano molto appetibili (si parlava della possibilità di avere anche 13mila euro in 5 ore), molti sono caduti nella rete dei truffatori.

Tra l’altro, i truffatori sono stati attenti a scegliere spesso profili di persone molto affidabili, dei quali si potevano avere pochi dubbi sulla veridicità delle affermazioni.

Tra l’altro, i presunti guadagni venivano mostrati tramite screenshot prima su un conto di criptovalute e poi su un messaggio fittizio della banca Intesa Sanpaolo, in modo da provare che il denaro fosse stato realmente accreditato sul proprio conto.

Insomma: una truffa bell’e buona, un’occasione da non perdere che molti, purtroppo, non hanno perso… perdendo però poi molto denaro.

Il fatto è che gli hacker l’hanno studiata proprio bene. Infatti non chiedevano di depositare del denaro, ma di cliccare sul nome dell’account che compariva alla fine del post.

In questo modo, i truffatori hanno avuto accesso ai dati sensibili, i quali venivano poi venduti a terzi o usati come merce di scambio, tentando una richiesta di riscatto.

È capitato anche a te? Probabilmente ti è capitato di vedere post del genere, ultimamente.

Bene: adesso sai che non dovrai mai credere a quello che viene scritto!

Bitcoin: le truffe in Italia

Purtroppo, la truffa che abbiamo raccontato non è l’unica, in Italia ma anche nel mondo.

Come ti dicevamo inizialmente, il mondo delle criptovalute sta avendo un fortissimo sviluppo negli ultimi anni, testimoniato dai sempre più numerosi utilizzatori di bot di trading, i software che permettono di automizzare il processo di trading online e di aumentare i propri profitti.

Basta pensare alla truffa messa in atto dalla società New Financial Time di qualche tempo fa. È stata una truffa milionaria, perché la società, grazie a operazioni di arbitraggio sul mercato crypto, prometteva guadagni fino al 10% sul capitale investito.

Quante persone sono cadute nella trappola? Circa 6mila persone, per un guadagno di circa 300mila euro.

Che fine hanno fatto i truffatori? Due sono scappati senza lasciare traccia mentre il terzo, che è un avvocato romano, ancora oggi cerca di risarcire le persone frodate.

Come difendersi dalle truffe Bitcoin

Se usi bot trading e sei interessato al mondo delle criptovalute, devi fare molta attenzione ai messaggi accattivanti e a quelli che ti promettono guadagni stratosferici nel giro di pochissime ore.

Sai benissimo che il trading di criptovalute non è questo: ci vuole conoscenza, strategia e informazione. Se non ne hai abbastanza, scegli un bot trading e lasciati aiutare, ma non cadere mai nella tentazione di aumentare i tuoi profitti grazie a un messaggio o a un post sui social che ti promette di cambiare la tua vita nel giro di qualche ora.

Il settore delle criptovalute è sempre più promettente, ma questo non vuol dire che in uno schiocco di dita la tua vita cambierà.

Affidati all’intuito solo quando serve. Per tutto il resto, usa una strategia e, soprattutto, la testa.