Sicurezza web al centro di Barracuda CloudGen Access

Barracuda ha annunciato che CloudGen Access, ora disponibile sui marketplace AWS e Azure, è stato arricchito di nuove funzionalità. Barracuda CloudGen Access, parte della piattaforma SASE di Barracuda, offre ora funzioni di sicurezza web per la protezione degli utenti da contenuti pericolosi e per garantirne la sicurezza e la produttività ovunque si trovino.

Con la diffusione del lavoro ibrido e remoto, garantire un accesso sicuro a dipendenti e partner è una priorità assoluta per molte aziende. CloudGen Access offre un approccio Zero Trust alla sicurezza in base al quale nulla è implicitamente affidabile e sicuro – che si tratti di dipendenti, partner o sistemi – fino a quando permessi e identità non sono verificati. Il sistema prevede la verifica di ogni utente e dispositivo prima di concedere l’accesso alle risorse, rendendo così più difficile per gli hacker penetrare la rete o sottrarre dati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Tim Jefferson, SVP, Engineering and Product Management, Data, Network and Application Security di Barracuda: «CloudGen Access offre accesso sicuro da parte degli utenti sia remoti sia in ufficio alle applicazioni SaaS, cloud e ibride con policy di sicurezza basate sull’identità, il contesto, la posizione e il DNS. Il concetto di Zero Trust non è più limitato all’accesso alla rete, ma si applica ormai a molti aspetti delle operazioni aziendali in quanto aiuta a garantire la continuità, mitigare i rischi e potenziare in assoluto la struttura di sicurezza».

Grazie a queste novità, Barracuda può fornire una soluzione integrata di sicurezza web e Zero Trust Network Access che aiuta le organizzazioni a proteggere i propri utenti, le applicazioni, i dispositivi e altre risorse critiche dal ransomware e da diverse forme di cyberattacco. Le nuove funzioni avanzate di web filtering sono:

Policy di sicurezza web in base ai DNS

Copertura per i lavoratori da remoto

Policy e reporting per utente o per gruppo

Policy e reporting in base all’ora e alla posizione

Eliminazione della latenza mediante ispezione locale

Aggiornamento continuo della threat intelligence

Clienti e partner di canale che desiderano avvantaggiarsi di processi di approvvigionamento e deployment semplificati possono ora acquistare Barracuda CloudGen Access sui marketplace AWS e Azure . Ciò consente la flessibilità di usufruire delle procedure di fatturazione esistenti di AWS o Microsoft e procedere all’implementazione con pochi clic.

Come testimoniato da Utku Zihnioglu, fondatore e CEO di Webshare: «Senza Barracuda CloudGen Access non saremmo stati in grado di fornire un supporto adeguato ai clienti. Avremmo dovuto sacrificare la velocità di risposta o la sicurezza, mettendo a rischio in entrambi i casi il nostro modello di business».

Infine, come concluso da Anthony Biao, Security Engineer di Soteria LLC: «Generalmente quando si guadagna in disponibilità si perde in sicurezza. Con CloudGen Access possiamo garantirle entrambe».