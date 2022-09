Project Informatica è Gold Sponsor di WPC

Project Informatica, presente nel settore ICT da più di 30 anni, ha avviato attraverso H.I.G. Capital un forte processo di crescita in termini di nuove acquisizioni e competenze che la vedono impegnata, come Portfolio Company, nella costituzione di un vero e proprio polo di innovazione tecnologica che conta più di 600 dipendenti e 320 milioni di euro di fatturato: Il Gruppo Project. Il Gruppo, specializzato nella digital transformation e cyber security delle organizzazioni e delle imprese su tutto il territorio nazionale, grazie a team di consulenti ed esperti in tecnologie di frontiera, affianca aziende private e pubbliche nella tutela della sicurezza informatica. In qualità di Trusted Advisor accompagna le aziende nel loro processo di crescita digitale, con l’obiettivo finale di migliorarne la competitività. Parlando i diversi linguaggi del business interpretando le diverse esigenze, il Gruppo è in grado di apportare non solo cambiamenti tecnologici, ma anche organizzativi e strategici per le aziende clienti.

“Siamo molto orgogliosi di prendere parte alla conferenza WPC sulle tecnologie Microsoft, contribuendo con un intervento legato a tematiche di sicurezza in particolare sulla protezione delle cloud app. La scelta di aderire a WPC22 è la naturale evoluzione della crescita che il nostro Gruppo ha intrapreso in questi ultimi anni e cioè quello di essere diventati un polo di innovazione composto da un ecosistema integrato di aziende specializzate in diversi settori della Digital Innovation, un network pluritecnologico di conoscenze e talenti, eccellenze verticali nei settori chiave dell’innovazione. Grazie alla rete capillare di affiliate sul territorio, siamo in grado di coordinare a distanza team estesi e verticalità differenti, con un ruolo di “orchestrator di competenze”. Nel momento in cui i contesti dei nostri clienti sono sempre più internazionali, occorrono capacità organizzative anche in scenari più complessi e globali. Tra i vari investimenti messi in atto rientra il consolidamento della partnership di lungo corso con Microsoft, attraverso la creazione di una business unit dedicata alla consulenza, l’implementazione e la delivery dei prodotti del colosso Usa” Racconta Valeria Mauri Direttore Marketing del Gruppo Project.

“Inoltre, grazie a questo lavoro, riteniamo di essere in una posizione eccellente per rispondere alle richieste dei clienti: con la nostra proposizione, infatti, riusciamo a coprire tutto il ciclo di vendita, dalla prevendita, alla transazione, con un’esperienza anche sulla contrattualistica e il licensing, dal disegno dell’architettura, fino all’implementazione, occupandoci anche del supporto e dell’help desk. Questo approccio ci differenzia sul mercato, anche per il fatto che lo facciamo interamente con risorse interne al Gruppo”. Ha commentato Raul Sanz De Arcos responsabile della Microsoft Business Unit di Gruppo Project. “Il Gruppo Project è in grado di offrire la consulenza, l’implementazione e la delivery dei prodotti Microsoft a clienti su tutto il territorio italiano, a tutti i segmenti di mercato. Le soluzioni su cui si concentra sono prevalentemente quelle legate al mondo della sicurezza, all’integrazione della fonia e ad Azure. In questi ambiti, Gruppo Project ha sviluppato negli anni una forte competenza e ha ottenuto le Advanced Specialization, le certificazioni che Microsoft conferisce ai Partner che dimostrano di possedere la conoscenza approfondita delle tematiche e che registrano performance adeguate garantendo la delivery dei progetti. La prima per il programma “Calling for Microsoft Teams”. Inoltre, Gruppo Project è in grado di fornire ai clienti una competenza anche lato device, con una focalizzazione sul modern workplace, offrendo i dispositivi evoluti come i Microsoft Surface Hub”.

WPC è la più importante conferenza italiana sulle tecnologie Microsoft organizzata da oltre 25 anni da OverNet, società leader della formazione ICT, con il grande supporto di Microsoft.

Il 17, 18 e 19 ottobre, presso l’esclusiva location dell’NH Congress Centre di Assago, si svolgeranno tre giornate imperdibili di formazione e innovazione, plenarie con i protagonisti di casa Microsoft e le voci più autorevoli delle grandi aziende ICT, oltre 80 sessioni tecniche e oltre 1.000 partecipanti attesi. L’occasione ideale per entrare in contatto e fare networking con esperti, professionisti e MVP. Merito della presenza di speaker d’eccezione, interventi esclusivi e grandissima partecipazione di appassionati di tecnologia, WPC è oggi l’evento più atteso dalla Community IT italiana che, dopo due anni di pausa, potrà di nuovo rivivere l’esperienza in presenza.

Gruppo Project sarà presente con uno stand il 17/18/19 ottobre presso l’NH Milano Congress Centre di Assago. In quest’occasione sarà possibile parlare con gli esperti dei trend, degli strumenti e delle tecnologie più recenti del mondo Microsoft.