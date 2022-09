SAS Explore svela il futuro degli analytics

La pandemia, il cambiamento climatico, l’incertezza economica, i problemi relativi alla supply chain, la carenza di risorse umane, l’aumento delle frodi: mentre il mondo affronta le sfide di oggi, SAS presenta soluzioni per un futuro migliore. Dal 27 al 29 settembre, data scientist e gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo si riuniranno virtualmente a SAS Explore 2022, un evento che mostra come tecnologie quali SAS Viya e cloud analytics stanno aiutando le organizzazioni a risolvere le sfide più pressanti e a innovare.

L’evento è gratuito e saranno presenti numerosi speech e interventi con relatori di spicco, clienti e partner SAS e ampie opportunità di apprendimento.

“SAS Explore è fatto per i tecnologi, dai tecnologi”, ha dichiarato Bryan Harris, Executive Vice President e Chief Technology Officer di SAS. “Stiamo riunendo data scientist, analisti aziendali, amministratori IT e data engineers da tutto il mondo per mostrare come SAS offra il software di analisi dati e AI più produttivo del mercato”.

SAS Explore sarà trasmesso in streaming in EMEA il 28 e 29 settembre. I partecipanti a SAS Explore 2022 potranno scoprire come i clienti SAS stanno applicando l’AI, il machine learning, gli IoT analytics e altre tecnologie per rivoluzionare i loro servizi e affrontare problemi complessi con soluzioni avanzate. Queste organizzazioni includono il World Wildlife Fund (WWF), AES Corp., Equifax, Georgia-Pacific e molte altre.

L’evento vedrà sul palco anche alcuni dei vincitori del SAS Hackathon 2022. I team condivideranno come hanno utilizzato SAS Viya sulla piattaforma cloud Microsoft Azure per creare soluzioni innovative che fanno la differenza nelle loro organizzazioni e nel mondo. SAS Explore 2022 vedrà la partecipazione di rinomati relatori che utilizzano la tecnologia per ispirare, educare e trasformare il futuro.

Tra questi:

• Jim Goodnight, CEO & co-fondatore di SAS

• Bryan Harris, CTO & Executive Vice President SAS

• Mayim Bialik, attrice, autrice e ricercatrice nota per il suo ruolo in The Big Bang Theory e come conduttrice del quiz televisivo Jeopardy

• Reshma Saujani, fondatrice di Girls Who Code e autrice di bestseller SAS Explore 2022 includerà una serie di demo e sessioni di formazione gratuite condotte da esperti e partner SAS.

Le demo mostreranno le soluzioni SAS e le loro funzionalità in diversi settori, tra cui quello governativo, energetico, bancario, assicurativo e altri ancora.

È possibile registrarsi gratuitamente tramite questo link