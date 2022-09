SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM): nuove funzionalità

La suite SAP SuccessFactors Human Experience Management (HXM) si rinnova con la proposta di nuove funzionalità che consentono alle organizzazioni di adottare una strategia integrata di sviluppo dei talenti e creare una forza lavoro pronta per il futuro.

Le aziende prosperano quando le persone sono impegnate nella loro carriera, hanno le giuste qualifiche, sono allineate alle opportunità di business e sviluppano un senso di appartenenza. Tuttavia, molte organizzazioni faticano ad avere una visione completa delle competenze della propria forza lavoro o delle ambizioni dei propri dipendenti. Le ultime novità della suite SAP SuccessFactors HXM uniscono dati, machine learning e intelligenza artificiale per offrire alle organizzazioni una migliore comprensione delle capacità della loro forza lavoro e una talent intelligence attuabile per allineare le persone alle esigenze dell’impresa.

Queste le funzionalità disponibili nella seconda metà del 2022:

· L’ontologia delle competenze utilizza l’apprendimento automatico e l’automazione per identificare in modo continuativo le competenze di un dipendente in base al suo ruolo, alle sue responsabilità, alle sue esperienze e ai risultati raggiunti, fornendo una visione olistica delle competenze presenti in un’organizzazione su scala globale.

· Il portfolio di crescita è una libreria dinamica di informazioni sui dipendenti, tra cui competenze, punti di forza, stili di lavoro, passioni e aspirazioni, che dà vita al self-model.

· I team dinamici sono una nuova funzionalità che consente alle organizzazioni di creare, monitorare, misurare e ottimizzare i risultati dei team al di là delle gerarchie tradizionali. Le organizzazioni che utilizzano SAP SuccessFactors Performance & Goals possono aggiungere risultati chiave oggettivi (OKR – objective key result) ai team dinamici per monitorare i progressi e misurare il successo. Inoltre, i dipendenti e i team dinamici vengono abbinati in base a ciò che le persone conoscono, non a chi conoscono, utilizzando il machine learning e l’intelligenza artificiale all’interno di SAP SuccessFactors Opportunity Marketplace, e rendendo così la crescita personale più equa.

Insieme a SAP SuccessFactors Opportunity Marketplace, queste innovazioni offrono l’intelligenza e la flessibilità necessarie per contribuire a creare forza lavoro più qualificata, agile ed equa. Il portafoglio di crescita e l’ontologia delle competenze forniscono informazioni sui talenti per individuare le raccomandazioni all’interno di SAP SuccessFactors Opportunity Marketplace che riflettono il profilo di una persona nel suo complesso, non solo delle sue competenze. L’introduzione di team dinamici taglia le strutture tradizionali per supportare il lavoro basato sulle competenze piuttosto che sulle descrizioni delle mansioni, aiutando le organizzazioni a creare team diversificati che possono ottenere risultati migliori e accelerando al contempo la crescita professionale e lo sviluppo personale con esperienze pratiche.

“Sfruttando il nostro patrimonio per la gestione dei talenti, stiamo reimmaginando il modo in cui le organizzazioni gestiscono e sviluppano le loro persone per soddisfare le esigenze emergenti del futuro del lavoro”, ha dichiarato Meg Bear, presidente e chief product officer di SAP SuccessFactors. “Quando le persone hanno l’opportunità di lavorare su ciò che le appassiona veramente, si impegnano di più, raggiungono elevate prestazioni e spingono l’organizzazione a ottenere risultati di business superiori alle aspettative”.

“SAP ha creato un sistema per gestire l’organizzazione del futuro, oggi”, ha dichiarato Josh Bersin, global industry analyst. “La nuova architettura e le nuove funzionalità di SAP SuccessFactors rappresentano un salto di qualità nel fornire ciò di cui le organizzazioni hanno bisogno per gestire, far crescere e valorizzare le proprie persone e i propri team”.

L’integrazione della talent intelligence e dell’accelerazione della crescita offerte da queste nuove innovazioni con le applicazioni critiche della suite SAP SuccessFactors HXM fornisce un sistema completo di sviluppo dei talenti, costruito specificamente per aiutare le aziende a creare una forza lavoro sostenibile e pronta per il futuro.

Migliorare il senso di appartenenza scegliendo i nomi e i pronomi personali

Affinché lo sviluppo dei talenti sia sostenibile e d’impatto, le organizzazioni devono promuovere un forte senso di appartenenza. Dare alle persone la possibilità di portare al lavoro tutto di sé inizia con l’identità. Gli utenti di SAP SuccessFactors possono ora indicare il nome e i pronomi personali nel loro profilo pubblico, in modo da decidere come vogliono presentarsi ed essere riconosciuti con il loro vero io al lavoro.

La scelta dei nomi e dei pronomi personali sarà disponibile per tutti i clienti di SAP SuccessFactors nel quarto trimestre del 2022. L’ontologia delle competenze, il portafoglio di crescita e i team dinamici saranno disponibili in modalità “early adoption” nel quarto trimestre del 2022.