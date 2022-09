Soluzioni HR in cloud: Talentia si conferma Core Challenger

Talentia Software è stata riconosciuta Core Challenger per il sesto anno consecutivo nella Fosway 9-Grid 2022 nel comparto delle soluzioni HR in cloud.

L’azienda conferma la sua posizione nella 9-Grid grazie agli ottimi risultati ottenuti sui clienti nel mercato delle medie imprese. Talentia ha inoltre registrato una crescita accelerata delle performance rispetto allo scorso anno, consolidando così il proprio potenziale. Partendo da questi presupposti, la soluzione Talentia HCM (Human Capital Management) evolve con continuità per essere sempre allineata alle esigenze della funzione risorse umane di imprese a livello internazionale, assicurando anche costi piuttosto contenuti rispetto a prodotti similari.

Il software Talentia per la gestione del capitale umano (HCM) è stato progettato per aiutare i team HR ad affrontare le complessità. È stato pensato per rispondere alle esigenze di sviluppo strategico di un’azienda, che pone l’innovazione al centro, integrando nelle soluzioni chatbot e Intelligenza Artificiale, esperienza incentrata sull’utente e business intelligence nativa.

La Fosway 9-Grid è l’unica analisi indipendente, con focus sull’Europa, progettata per consentire ai potenziali clienti e alla funzione risorse umane di confrontare le diverse soluzioni proposte in base a 5 criteri fondamentali: prestazioni, potenziale, presenza sul mercato, TCO e proiezioni future.

Come sottolineato in una nota ufficiale da David Wilson, CEO di Fosway Group: «Talentia HCM ha mostrato una netta crescita nelle performance sul mercato, agevolando anche il business dei propri clienti in tutta Europa. L’azienda ha rafforzato l’offerta nell’ambito dei servizi HR e dei processi di gestione del talento, mantenendo il focus delle attività di R&D sull’esperienza dei dipendenti, integrando la soluzione nel moderno ambiente di lavoro digitale. I clienti europei che hanno attività in più Paesi hanno potuto beneficiare della configurabilità e flessibilità offerte da Talentia».

Come commentato da Fabio Cardilli, Product Manager HCM di Talentia: «Siamo orgogliosi di aver confermato anche per quest’anno la nostra continua crescita, assicurandoci un posizionamento di prestigio nella Fosway 9-Grid. Il nostro team è costantemente alla ricerca di soluzioni innovative per semplificare i processi HR dei clienti e fornire un’esperienza utente sempre più coinvolgente. Il risultato ottenuto ci incoraggia a proseguire su questa strada».

La soluzione Talentia HCM offre una suite integrata di tecnologie per automatizzare e semplificare end-to-end il ciclo di vita dei talenti che si compone dei moduli Talent Acquisition, People & Organization, Performance management, Learning & development, Compensation management, Succession planning.

Inoltre, Talentia HCM fornisce un sistema self-service per facilitare gli scambi tra i dipendenti ed HR. Offre anche un potente strumento di HR Analytics & Intelligence per ottimizzare la gestione delle risorse umane e supportare la strategia aziendale.