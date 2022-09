Sababa inaugura un nuovo ufficio a Bari

Sababa Security S.p.A. ha annunciato ufficialmente l’apertura del suo nuovo ufficio di Bari – sesta sede in Italia dopo Milano, Genova, Roma, Torino e Sassari – e la costituzione di un Security Operation Center.

La nuova unità locale ospita il SOC e il Managed Security Team, composto da 10 analisti qualificati nella ricerca, nel rilevamento e nella risposta alle minacce. Con l’obiettivo di fornire servizi di gestione, analisi, monitoraggio e difesa dell’intera infrastruttura IT, gli esperti di Sababa supervisionano lo stato di sicurezza di tutti i dispositivi aziendali, compresi quelli cloud e di terze parti. Dal Monitoring all’Incident Response, la sfera operativa del team comprende attività SOC di livello 1 e 2, assicurando una risposta rapida ed efficace agli eventi di sicurezza, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Il fine ultimo – oltre a quello di soddisfare i bisogni dei clienti enterprise – è scalare servizi SOC per le esigenze della media impresa italiana.

La trasformazione digitale, con ritmi e modalità diverse, sta introducendo nelle aziende nuove tendenze tecnologiche – dispositivi IoT, robotica, big data – spalancando inevitabilmente la porta a nuovi rischi cyber ed ampliando la potenziale superficie di attacco. Allo stesso tempo, con le violazioni della sicurezza in aumento e gli attacchi informatici sempre più sofisticati, anche le soluzioni diventano più complesse, creando le condizioni per una crescente esternalizzazione del monitoraggio della sicurezza. Secondo alcune ricerche[1] infatti, le dimensioni del mercato globale dei Managed Security Services (MSS) cresceranno da 22,8 miliardi di dollari nel 2021 a 43,7 miliardi di dollari entro il 2026.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Valeria Maurogiovanni, SOC Manager di Sababa Security: «Di fronte ad una superficie di attacco sempre più estesa ed un panorama delle minacce in continua evoluzione, i dipartimenti IT aziendali faticano ad avere il pieno controllo dell’infrastruttura e spesso non dispongono di sufficienti risorse a livello interno o dell’adeguata esperienza. Il valore aggiunto del Managed Security Team risiede proprio nel fattore umano. I clienti non acquistano tecnologie che devono gestire e monitorare, ma un servizio erogato da un team di professionisti che, con SLA puntuali, trasforma migliaia di eventi cyber per secondo generati in pochi possibili incidenti gestiti in maniera puntuale».

Come concluso da Alessio Aceti, CEO di Sababa Security: «Dopo l’apertura dell’unità locale di Torino dedicata all’offensive security e la costituzione di Sababa Security Iberia, Bari rappresenta un altro importantissimo traguardo del 2022. È un ulteriore tassello che si aggiunge ad un percorso di fortissima crescita – iniziata ed agevolata dalla quotazione in borsa – che ha visto un notevole rafforzamento strutturale, anche e soprattutto in termini di risorse umane».

