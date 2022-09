Liferay Vision 2022: appuntamento il 6 ottobre

Liferay è pronta per la nuova edizione del Liferay Vision, importante evento che si svolgerà il 6 ottobre e durante il quale si discuterà di come affrontare le sfide di business legate a importanti temi come la customer experience, la trasformazione digitale, l’innovazione e l’ottimizzazione dei costi operativi.

Un’agenda ricca che prevede oltre 10 ore di contenuti, compresi approfondimenti di esperti di mercato tra cui il Manufacturing Technology Centre (MTC) and Observatory e storie di successo di importanti aziende tra cui Putzmeister Group, Hera Group e CIFA, così come di realtà come la città Burbank. Liferay Vision si rivolge a un pubblico eterogeneo che comprende CIO, responsabili IT, organizzazioni aziendali, CMO, esperti di marketing digitale e responsabili delle risorse umane.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Jonathan Tam, Vice Presidente Marketing di Liferay: «I professionisti del marketing, della customer experience e dell’IT sono chiamati ogni giorno a garantire ai loro stakeholder esperienze sempre più stimolanti. È un piacere per noi riunire esperti di tutto il mondo per consentire ai professionisti di prosperare in tale contesto e mostrare loro i fattori chiave per il successo».

Sulla scia del successo dell’edizione dell’anno scorso, Liferay Vision 2022 offrirà inoltre sessioni parallele durante le quali si discuterà di come vengono utilizzate le piattaforme di digital experience dalle aziende di tutto il mondo.

Come commentato ulteriormente da Tam: «Liferay Vision fornirà inoltre approfondimenti del nostro team di esperti che ogni giorno aiutano aziende di diversi settori e paesi a cambiare il modo in cui forniscono le esperienze digitali, utilizzando le nostre innovative soluzioni e funzionalità».

Liferay Vision è sponsorizzato da SMC, Open Reply, Placecube, NTT Data e Veriday in qualità di sponsor Diamond sponsor; da Ancud IT, A.C.A Group, Entelgy, USU, VASS, American Eagle, e Ariadne Group in qualità di sponsor Platinum; da Dunn Solutions, Sourcesense, Proventeq, Extrared, AIMDek Technologies e b in qualità di sponsor Silver.

Qui è possibile registrarsi al Liferay Vision 2022.