NTT implementa la più grande Private Network degli Stati Uniti a Las Vegas

NTT, una delle principali aziende nell’ambito delle infrastrutture e dei servizi IT, ha annunciato un’espansione della rete di Private 5G (P5G) per la Città di Las Vegas (CoLV), in occasione del Mobile World Congress 2022 (MWC) di Las Vegas, Nevada. Il progetto coinvolge l’implementazione e la fornitura del P5G di NTT per creare la più ampia rete privata degli Stati Uniti.

L’obiettivo è fare della rete una piattaforma aperta disponibile per le aziende, gli enti governativi e le istituzioni scolastiche locali, per implementare soluzioni innovative che arricchiscano l’esperienza dei cittadini e delle persone in visita a Las Vegas. NTT sta collaborando con alcuni partner per aumentare di più del doppio il numero degli access point (AP) di rete in tutta Las Vegas. A differenza della maggior parte delle implementazioni Citizens Broadband Radio Spectrum (CBRS), presenti all’interno di edifici o in installazioni industriali, questa rete si estende agli spazi pubblici. Inoltre, è la prima rete di queste dimensioni a essere aperta agli AP di terze parti e ai dispositivi end-user. Questo fa di Las Vegas una delle città destinate a essere un hub tecnologico per i cittadini e le organizzazioni che vivono e operano all’interno di questa città.

“La rete della Città di Las Vegas guiderà l’innovazione e sarà un modello per le città e le aziende di tutto il mondo. Una volta implementata, sarà la più grande implementazione di rete municipale CBRS aperta degli Stati Uniti” ha dichiarato Shahid Ahmed, Group EVP of New Ventures and Innovation di NTT “. Grazie al supporto dei servizi personalizzabili di NTT, le organizzazioni locali possono utilizzare i propri dispositivi e sviluppare le proprie applicazioni sulla rete. In tutta la città, cittadini e visitatori potranno disporre di una migliorata connettività e sicurezza e accedere all’assistenza sanitaria e ad altri servizi primari.”

Attraverso la propria rete aperta e intelligente, NTT è in grado di personalizzare i servizi di rete per soddisfare i differenti requisiti delle applicazioni nuove ed esistenti, sia che si tratti di soluzioni full stack, edge o smart. I primi casi d’uso includono:

• Istruzione: miglioramento della connettività e delle applicazioni per la didattica a distanza degli studenti del distretto scolastico di Clark County.

• Sicurezza: sistemi di monitoraggio intelligenti, che includono videocamere con rilevamento di movimento nei parchi, nei luoghi dove si svolgono eventi, nelle aree congestionate dal traffico e altri punti della città per supportare le forze dell’ordine.

• Sanità: una migliore connettività per i residenti significa anche accesso a più servizi, come la teleassistenza.

Il comune di Las Vegas, i suoi stakeholders e la comunità imprenditoriale beneficeranno delle funzionalità di una rete P5G network, che include latenza ultra-low, una migliore affidabilità, una significativa capacità, sicurezza continua e una gestione flessibile. Con l’aumentare dei casi d’uso possibili, la rete diventerà un framework per generare fatturato a beneficio dei bilanci della città, supportando, al contempo, la manutenzione, l’espansione e ulteriori miglioramenti della rete. Questo modello di rete unitamente ai nuovi servizi e alle applicazioni lanciati da CoLV possono essere replicati e commercializzati rispettivamente in tutte le città degli Stati Uniti.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere la Città di Las Vegas la migliore comunità possibile per i cittadini e i visitatori, migliorando l’istruzione, lo sviluppo della forza lavoro e la sicurezza,” ha commentato Michael Sherwood, chief innovation officer della Città di Las Vegas. “Per realizzare tutto questo, avevamo bisogno di estendere la nostra capacità wireless e la connettività in tutta la città. Per questo motivo, la Città di Las Vegas ha scelto di lavorare con NTT. Grazie all’ampia gamma di funzionalità, NTT sta contribuendo a rendere la Città di Las Vegas un importante hub tecnologico e a creare una solida base economica.”

Come capofila di un progetto multilaterale e multifase per CoLV, NTT fornisce la sua piattaforma P5G che include una network as a service LTE/5G che integra sicurezza, controllo e privacy by design e consente alle organizzazioni e ad altri clienti di proteggere, scalare e segmentare le proprie reti in modo flessibile. Il fornitore di tecnologia di local area network (LAN) P5G, Celona, sta collaborando con NTT a questo progetto. Uno dei contributi di Celona consiste in un modello operativo software-defined che può tracciare i principali indicatori di performance per un ecosistema aperto dei fornitori dei principali dispositivi e app. “Siamo entusiasti della continua collaborazione con NTT e dell’opportunità di offrire agilità ed efficienza operativa, uniche nel proprio genere, agli utenti finali della crescente rete P5G della città di Las Vegas,” ha aggiunto Rajeev Shah, Founder, and CEO di Celona.

Las Vegas ha iniziato la partnership con NTT nel 2008 sfruttando le Smart Solutions di NTT per migliorare la sicurezza, aumentare la consapevolezza della situazione nei confronti della congestione del traffico e di errate pratiche di guida, portando la città a utilizzare sensori, IoT, big data e analisi predittive. Nel 2020, NTT e CoLV hanno annunciato l’espansione del progetto Accelerate Smart per includere casi d’uso di Smart Park in diverse aree della citta, migliorando la sicurezza pubblica e l’esperienza di residenti e turisti. Le NTT Smart Solutions hanno trasformato Las Vegas in una vera e propria Smart City e hanno contribuito a creare ambienti più sicuri, inclusivi e sostenibili. L’implementazione di applicazioni su una rete aperta basata sul P5G è una novità in termini di apertura e scalabilità. Uno dei primi benefici per i cittadini a seguito dell’implementazione nella città sarà l’estensione delle NTT Smart Solutions all’interno di nuovi parchi per continuare a fornire ulteriore sicurezza e servizi.