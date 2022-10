Equinix si fa Foundation per promuove l’inclusione digitale

Equinix ha annunciato il lancio di una fondazione globale incentrata sul miglioramento dell’inclusione digitale, dall’accesso alla tecnologia, alla connettività e alle competenze necessarie per crescere nel mondo digitale attuale. Equinix Foundation, una fondazione privata 501(c)(3), fornirà finanziamenti alle organizzazioni che lavorano per garantire un accesso equo e inclusivo alla tecnologia, alla connettività e all’istruzione. Valuterà inoltre le opportunità di sostenibilità ambientale, un’area di importanza strategica per l’azienda.

Equinix si sta impegnando con un contributo finanziario iniziale di 50 milioni di dollari, che attraverso il conferimento di azioni Equinix per la Equinix Foundation, le consentirà di essere una fondazione autosufficiente. In base alle linee guida che regolano le fondazioni private, il Consiglio di amministrazione della Equinix Foundation determinerà ogni anno il budget per le donazioni annuali della Fondazione per coprire le sovvenzioni, la corrispondenza con le donazioni dei dipendenti e le donazioni in risposta alle crisi. La Fondazione intende inoltre effettuare investimenti d’impatto, grazie agli utili degli interessi maturati che contribuiranno al patrimonio della Fondazione, sostenendo al contempo i programmi sociali.

I dipendenti di Equinix svolgeranno un ruolo chiave nella creazione della Equinix Foundation, contribuendo a identificare e sostenere le organizzazioni non profit e le imprese sociali che si dedicano a colmare il divario digitale a livello locale e globale. Attualmente Equinix collabora con decine di organizzazioni non profit che lavorano per colmare il divario digitale, tra cui:

BigHope, un’associazione senza scopo di lucro del Texas che prepara i giovani delle scuole elementari alle opportunità nei campi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria, dell’arte e della matematica (STEAM).

CLAP-TECH, un gruppo che collabora con partner del mondo dell’istruzione e del settore industriale di Hong Kong per preparare gli studenti delle scuole superiori al futuro.

World Pulse, un social network online guidato da donne di oltre 227 Paesi con la missione di sollevare e unire le voci delle donne per accelerare il loro impatto sul mondo.

Attraverso la Fondazione, l’azienda può ora essere più strategica nei suoi investimenti filantropici, guidata dalle passioni dei suoi dipendenti e dall’impatto positivo che sta producendo nelle comunità di tutto il mondo.

La Fondazione è una parte importante della strategia di sostenibilità Future First dell’azienda, che contribuisce a spianare la strada verso un futuro più accessibile, equo e sostenibile per le comunità di tutto il mondo.

La Equinix Foundation accelererà l’impegno dell’azienda nel portare avanti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (UNSDG), in particolare l’Obiettivo 9: costruire infrastrutture resilienti, promuovere l’industrializzazione sostenibile e favorire l’innovazione.

Come sottolineato a chiusura di una nota ufficiale da Charles Meyers, President and Chief Executive Officer, Equinix: «In Equinix, il nostro obiettivo è quello di essere la piattaforma in cui il mondo si connette, promuovendo le innovazioni che arricchiscono il nostro lavoro, la nostra vita e il nostro pianeta. La Equinix Foundation è un veicolo importante per mantenere il nostro impegno “Al servizio di”: gli uni verso gli altri, i nostri clienti, i nostri investitori e le comunità in cui operiamo. Siamo entusiasti del fatto che, attraverso la Fondazione, porteremo avanti il nostro impegno per il futuro per costruire un mondo migliore, più inclusivo e più sostenibile, sfruttando e amplificando la passione dei nostri dipendenti per contribuire a colmare il divario digitale nelle nostre comunità e oltre».