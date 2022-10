Con S Ventures SentinelOne investe negli innovatori

SentinelOne, fornitore di una piattaforma di cybersecurity con capacità di autonomous response, ha annunciato il nuovo S Ventures, un fondo da 100 milioni di dollari che investirà nella prossima generazione di imprese capaci di ridefinire il settore della sicurezza e dei dati.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Tomer Weingarten, CEO di SentinelOne: «in SentinelOne siamo i precursori di un approccio basato sui dati per fornire una sicurezza informatica autonoma. Quando abbiamo iniziato, i nostri investitori, che hanno visto le potenzialità e le prospettive della nostra vision, sono stati fondamentali. Oggi, sono orgoglioso di constatare che SentinelOne investe nei futuri innovatori, contribuendo a garantire la continuità di un patrimonio di innovazione. La nostra attenzione alla cybersecurity e all’innovazione dei dati porta la conoscenza tecnologica e ingegneristica, il go-to-market e i clienti di SentinelOne nel portfolio delle aziende di S Ventures. Siamo impegnati a investire nelle soluzioni innovative che risolvono problemi mission-critical per le grandi organizzazioni e per la comunità digitale in generale».

S Ventures investirà in ogni fase del ciclo di vita delle startup, con particolare attenzione alle imprese che si occupano di sicurezza e dati e che proporranno use case innovativi nel Marketplace Singularity, l’ecosistema di open application di SentinelOne che consente ai team di sicurezza di ampliare i progetti sviluppati sulla piattaforma Singularity XDR.

I nuovi investimenti di S Ventures includono:

Armorblox , piattaforma rivoluzionaria per la sicurezza delle e-mail basata su API che sfrutta l’apprendimento automatico e l’elaborazione del natural language per rilevare e prevenire minacce sofisticate.

, piattaforma rivoluzionaria per la sicurezza delle e-mail basata su API che sfrutta l’apprendimento automatico e l’elaborazione del natural language per rilevare e prevenire minacce sofisticate. Noetic Cyber, piattaforma di gestione e controllo costante delle risorse informatiche che offre ai team una visibilità unificata e approfondimenti pratici sulla postura di sicurezza di tutte le risorse nei sistemi cloud e on-premise.

Come affermato da DJ Sampath, co-fondatore e CEO di Armorblox: «Con l’investimento di S Ventures e la nostra integrazione con la piattaforma Singularity XDR, le informazioni dettagliate sulle minacce relative agli attacchi basati su e-mail possono essere utilizzate per automatizzare ulteriori indagini e risposte. Lo stesso vale anche per i tentativi di esfiltrazione dei dati bloccati da Armorblox».

Come commentato da Paul Ayers, co-fondatore e CEO di Noetic Cyber: «Insieme a S Ventures e Singularity XDR, stiamo fornendo ai team di sicurezza informazioni critiche e asset di intelligence per aiutarli a gestire meglio la superficie di attacco e ridurre il rischio informatico».

Gli investimenti si affiancano alle società Torq in portfolio di S Ventures, una piattaforma di automazione della sicurezza no-code che accelera i workflow di risposta alle minacce complesse, e Laminar, la piattaforma che fornisce un’osservabilità completa dei dati nel pubblic cloud per ridurre la superficie di attacco e rilevare la perdita di dati in tempo reale.

Oltre a garantire un capitale finanziario, SentinelOne contribuirà a promuovere l’innovazione delle aziende in portfolio accelerando il percorso verso il mercato e l’esperienza di engineering scaling. Le startup avranno una maggiore visibilità nel Singularity Marketplace e nell’ecosistema tecnologico di SentinelOne, e beneficeranno di opportunità di marketing congiunto e della rete dei partner di SentinelOne.

Come concluso da Rob Salvagno, SVP, Corporate Development & Ventures di SentinelOne: «S Ventures è un’estensione del nostro impegno verso l’innovazione e conferma il nostro approccio partner-first. Da semplice startup oggi siamo diventati una società in forte crescita e vogliamo mettere a fattor comune la nostra esperienza per collaborare con una nuova generazione di imprese che si occupano di sicurezza e di dati e che oggi stanno disegnando il proprio percorso».