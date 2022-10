LAN wireless enterprise e outdoor: Juniper è in vetta

Juniper Networks , azienda specializzata nelle reti sicure basate su AI, annuncia importanti risultati che confermano l’eccezionale crescita della società nell’area dell’accesso wired e wireless. Grazie a un moderno microservizio cloud con un solido AIOps, Juniper continua a superare la concorrenza in termini di crescita della quota di mercato, ricevendo continui apprezzamenti dai maggiori analisti del settore e offrendo la migliore esperienza possibile a utenti e operatori.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Sudheer Matta, Group Vice President, Product Management, AI-driven Enterprise di Juniper: «Offrendo un’innovativa automazione client to cloud, insight e azioni self driving, Mist AI continua a distinguersi nel mercato per semplicità, scalabilità, costi e prestazioni. La continua crescita che stiamo vivendo premia il valore dei nostri team di prodotto, commerciali e marketing, nonché dei partner che hanno seguito Juniper sulla strada della soluzione AI driven Enterprise per generare valore per clienti e partner».

I principali fattori che supportano questa forte crescita sono:

La più veloce crescita wireless: nell’ultimo report pubblicato nel Q1 2022 dalla società di analisi 650 Group, Juniper Mist mostrava, tra i primi dieci fornitori WLAN, la più alta crescita percentuale di fatturato anno su anno come quota di mercato nella categoria Enterprise and Outdoor Wireless LAN. Nel periodo, il fatturato Juniper in quest’area è cresciuto del 117%.

Secondo quanto dichiarato da Chris Depuy, cofondatore e Principal Analyst di 650 Group: «La soluzione di accesso wireless di Juniper continua a guadagnare quote nel mercato enterprise superando nettamente tutti gli altri top vendor nel confronto anno su anno. Juniper Mist ha fatto un eccellente lavoro sfruttando il vantaggio iniziale acquisito con Mist AI per proseguire conquistando una lista impressionante di clienti globali».