Cornerstone Convergence 2022 live da Las Vegas il prossimo ottobre

Cornerstone Convergence 2022 , la conferenza annuale di Cornerstone , tornerà dal vivo e in presenza dal 18 al 20 ottobre presso il Resorts World di Las Vegas. L’evento, rivolto ai clienti e ai partner di Cornerstone di tutto il mondo, sarà ricco di appuntamenti incentrati su community building e networking e ospiterà oltre 75 sessioni di approfondimento in tre giorni con clienti, esperti di prodotto e del settore. Inoltre, saranno presenti relatori di spicco con interventi di grande ispirazione per i partecipanti.

La conferenza si aprirà con il discorso di benvenuto di Himanshu Palsule, CEO di Cornerstone, che presenterà le nuove strategie dell’azienda e i prodotti innovativi finalizzati a creare opportunità illimitate per lo sviluppo delle persone e la mobilità. In particolare, illustrerà le ultime tecnologie nel campo dello sviluppo delle competenze, le tante funzionalità della piattaforma e le nuove offerte di contenuti. Non mancherà poi la presentazione di alcune esperienze di mobilità dei talenti e della visione dell’azienda proiettata verso la realizzazione di un ecosistema flessibile e aperto.

Tra gli special guest presenti sul palco di Convergence il 18 e 19 ottobre ci saranno anche:

Amy Poehler, attrice, scrittrice, regista, produttrice e autrice. Amy ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera insieme al pubblico di Convergence: da giovane presentatrice di gare di ballo alla compagnia di improvvisazione teatrale The Second City; dalla partecipazione all’iconico Saturday Night Live al suo ruolo di protagonista nella pluripremiata serie Parks and Recreation. Amy spiegherà ciò che l’ha aiutata a diventare uno dei talenti più versatili e ricercati di Hollywood, un mix di curiosità, creatività e audacia che oggi le permette di continuare a crescere e ispirare gli altri.

Mae Jemison, astronauta NASA e prima donna afroamericana a viaggiare nello spazio. Mae rifletterà sul concetto di “infinite possibilità” ricordando la sua straordinaria carriera alle frontiere della scienza e del potenziale umano. Con il suo intervento, illustrerà le sue esperienze e il suo punto di vista sui progressi della conoscenza (nelle scienze fisiche e sociali) e sul desiderio dell’uomo di raggiungere obiettivi straordinari. Parlerà di come il nuovo sapere è una risorsa fondamentale per i problem solver del futuro, per gli imprenditori e per lo sviluppo delle società.

“È molto emozionante ritrovarsi dal vivo e poter incontrare di nuovo i nostri clienti, i partner e tutte le organizzazioni del settore in questo straordinario evento”, dichiara Himanshu Palsule, CEO di Cornerstone. “Da vent’anni Convergence orienta lo sviluppo del learning e della gestione dei talenti con le sue innovazioni. Anche l’appuntamento di quest’anno non mancherà di delineare il futuro del business toccando gli argomenti più pressanti nell’ambito delle Risorse Umane: come implementare le iniziative di reskilling e upskilling, le nuove strategie di adozione dei contenuti, gli approcci più innovativi per la crescita professionale e il miglioramento delle performance. Supportiamo la crescita e il successo dei leader aziendali e HR anticipando le evoluzioni di un mercato in costante cambiamento.”

I partecipanti a Cornerstone Convergence potranno configurare un percorso personalizzato scegliendo fra un ricco ventaglio di temi e un’ampia gamma di formati, modalità ed esperienze. Le sessioni si divideranno in sei grandi categorie, con approfondimenti tematici ed esempi pratici:

Roadmap e jam session su prodotti e tecnologie: gli esperti di prodotto e tecnologie di Cornerstone illustreranno le ultime novità e quelle a venire del portfolio di soluzioni dell’azienda, descrivendo le roadmap e le più recenti innovazioni. Gli argomenti approfonditi non mancheranno di dare risposta alle domande più frequenti dei clienti.

Dalla teoria alla pratica: in queste sessioni, gli esperti di Cornerstone sveleranno il “cosa e perché” della gestione dei talenti, risolvendo le questioni più pressanti per il business dei clienti. Spiegheranno anche come usare al meglio i prodotti Cornerstone per mettere in pratica i concetti e le strategie illustrate integrandole con le soluzioni esistenti.

Content Channel: gli esperti di Cornerstone presenteranno le idee che daranno forma ai contenuti di formazione del futuro, descrivendo le novità in questo campo e spiegando come allineare le strategie di learning e di creazione dei contenuti per offrire esperienze di sviluppo realmente significative.

Influencer e innovatori: in questa sessione si susseguiranno una serie di contributi dei leader di pensiero e degli innovatori più dirompenti del settore, che, partendo da tendenze e ricerche, ispireranno il pubblico con nuove idee sul futuro del lavoro e sul ruolo che ciascuno può giocare. Verranno, inoltre, esaminati i più recenti trend nella gestione dei talenti e nello sviluppo individuale.

Come nelle passate edizioni, Cornerstone Convergence 2022 sarà una preziosa fonte di ispirazione e di risorse, grazie anche al contributo di più di 25 prestigiose organizzazioni globali, fra cui Carpenter Technology Corporation, DPDHL, l’Università di Harvard, Mosaic Life Care, Quality Executive Partners, la Southern New Hampshire University e l’Università della Georgia.