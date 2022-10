Personal Data partecipa a FUSA Expo

Personal Data Gruppo Project, system integrator bresciano focalizzato su soluzioni per la virtualizzazione, la continuità operativa e la cybersecurity dei sistemi IT, partecipa alla seconda edizione di FUSA Expo, manifestazione dedicata alle innovazioni per aziende e uffici in programma dal 13 al 15 ottobre presso la Fiera di Brescia, Stand 130 (ISCRIVITI QUI) .

Nello spazio espositivo il team di Personal Data incontrerà i clienti per illustrare le molteplici soluzioni innovative e personalizzate che migliorano il valore del business di piccole e medie aziende, dai piani per lo smart working, telelavoro e assistenza da remoto ai servizi consulenziali sui monitoraggi proattivi, alla formazione sulla sicurezza informatica, alla cloud transformation, per una gestione dell’IT più agile e flessibile. Allo stand sarà presente anche Logitech con un’area demo dove presenterà al pubblico le sue ultime novità di prodotto.

Giovedì 13 ottobre alle ore 15,30 presso la Sala Auditorium si terrà il workshop:

“Microsoft 365 Power Meeting – Come sfruttare al massimo Teams Phone e potenziare la collaborazione ibrida” a cura dei Cloud Solution Specialist-Microsoft 365 del Gruppo Project.

La digitalizzazione nell’ambiente di lavoro corre a doppia velocità, è necessario implementare allo stesso ritmo soluzioni di comunicazione e collaborazione, requisiti fondamentali per operare al passo con la concorrenza. Microsoft 365 integra in una singola suite le migliori soluzioni di collaborazione, produttività e mobilità per portare le aziende ad operare in nuovi contesti operativi.

La fiera è un evento B2B concepito come opportunità reale di incontrare in un unico luogo le migliori professionalità e le eccellenze provenienti da tutto il territorio italiano nel campo delle forniture per uffici e ambienti di lavoro, innovazioni in ambito tecnologico ed informatico, consulenza, servizi fondamentali per l’impresa e soluzioni all’avanguardia di marketing.