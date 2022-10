Barracuda accelera sulle attività di Data Protection

Barracuda ha annunciato una forte crescita del business per le attività di Data Protection, accelerate dalla crescente necessità di un backup sicuro a fronte di attacchi ransomware e altre cyberminacce.

Attraverso innovazioni cloud-first, Barracuda ha incrementato le vendite delle soluzioni di Data Protection del 30% su base annua al termine del secondo trimestre dell’anno fiscale 2023. Le soluzioni Barracuda Data Protection hanno registrato una crescita notevole nei mercati internazionali, con un incremento delle vendite pari al 75% anno su anno alla fine del secondo trimestre dell’anno fiscale 2023. Barracuda ha allargato la propria base clienti di soluzioni di Data Protection arrivando a oltre 40.000 organizzazioni, i cui dati vengono protetti nel cloud.

La forte crescita del business è stata sostenuta dall’espansione della linea di prodotti SaaS (Software as a Service) Cloud-to-Cloud Backup di Barracuda, che protegge i dati archiviati in Microsoft 365. Le vendite new business di Barracuda Cloud-to-Cloud Backup mostrano un tasso di crescita annua del 34% al termine del secondo trimestre dell’anno fiscale 2023, e in particolare sui mercati internazionali crescono dell’87%.

Ora disponibile su Azure Marketplace per i clienti e i partner di canale interessati a trarre vantaggio da processi di acquisto e deployment semplificati e ottimizzati, Barracuda Cloud-to-Cloud Backup offre un’esperienza di ricerca e ripristino rapidi per i dati di Microsoft 365, inclusi quelli di Teams, Exchange Online, SharePoint e OneDrive. Se confrontata con soluzioni di backup e ripristino tradizionali, la soluzione cloud-nativa di Barracuda presenta una maggiore portata e resilienza, prestazioni veloci e una vasta copertura globale per proteggere i dati Microsoft 365 creati nel cloud.

Come sottolineato a chiosa di una nota ufficiale da Tim Jefferson, SVP, Engineering & Product Management for Data, Networks & Application Security di Barracuda: «Abbiamo osservato un forte slancio in tutte le nostre attività di Data Protection nell’ultimo anno fiscale, e a proseguire anche in quello in corso. Considerato l’esplosivo incremento di utilizzo delle applicazioni Microsoft 365, per la loro protezione è necessario un approccio cloud-nativo al passo con i tempi. Barracuda Cloud-to-Cloud Backup è costruito ed è eseguito nativamente in cloud, e ciò consente di avere un rapido settaggio e una gestione semplice e di evitare qualsiasi manutenzione per le applicazioni Microsoft 365».