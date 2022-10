SAP NOW, comincia il conto alla rovescia

Il 20 ottobre a SAP NOW, l’evento annuale sull’innovazione di imprese e organizzazioni che SAP Italia dedica alla business community, arriva il momento per le aziende italiane di raccontare la propria esperienza di digital transformation, il percorso che le sta portando a diventare organizzazioni intelligenti, più sostenibili e resilienti per rispondere in modo dinamico ai repentini cambiamenti del mercato tipici di questa fase storica ed economica.

Tra momenti plenari, customer talk, presentazioni e appuntamenti dedicati con imprenditori e manager delle più importanti aziende del nostro Paese, la nuova edizione di SAP NOW – Welcome to Economics Park – accompagna i partecipanti in un contesto in cui trasformazione digitale, competitività e transizione ecologica sono strettamente connesse.

Al Superstudio Maxi, location di 10.000 metri quadrati totalmente sostenibile, certificata LEED Gold®, che utilizza il 100% di energia rinnovabile, sarà possibile incontrare aziende del calibro di ABB, Atlantia, BolognaFiere, Bulgari, Carrefour Italia, De Cecco, De’ Longhi, Lamborghini, Loacker, Lavazza, Macron, Maire Tecnimont, Tecnica Group, Telepass, UnipolSai, ma anche realtà del mondo accademico come Università di Trento e Università degli Studi di Firenze.

Come dichiarato da Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia: «Finalmente a SAP NOW torniamo a incontrare e a parlare al mercato, alle aziende, e ai giovani dal vivo! Avremo molti clienti che condivideranno le loro storie di innovazione grazie ai Partner SAP. Ascolteremo il punto di vista di importanti esperti e opinion maker per cercare di capire quali evoluzioni sociali, ambientali ed economiche ci aspettano. Come SAP riconfermiamo il nostro impegno, anche grazie a eventi come SAP NOW, ad accelerare la strada del digitale e dell’innovazione nel nostro Paese, non dimenticando la sostenibilità. Il trinomio innovazione, persone e sostenibilità può assicurare all’Italia crescita e sviluppo».

Nelle sei aree tematiche – Cloud ERP, Human Experience, Digital Supply Chain, Customer Experience, Spend Management and Business Network e Business Technology Platform – gli oltre 40 Partner racconteranno insieme ai loro clienti esperienze e progetti innovativi per spiegare come le imprese intelligenti possono trasformarsi e competere e rispondere a nuove sfide in un mondo che cambia.

Il programma di SAP NOW

Il 20 ottobre SAP NOW inizia con la plenaria di apertura “Connecting People, Business and Planet”, con la partecipazione, tra gli altri, di Stefano Mancuso, biologo e scienziato, Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia, Emmanuel Raptopoulos, Regional President SAP, ed Executive di importanti imprese italiane.

A seguire, si alterneranno i protagonisti dell’innovazione con i rappresentanti delle più innovative aziende italiane che daranno voce agli esempi di eccellenza del nostro Paese. Il green stage, quattro green house, tre demo green point e la sala green vision saranno, infatti, gli spazi dove avranno luogo presentazioni e customer talk di SAP e dei Partner. Non mancheranno poi le aree di networking, showcase e la green zone per concedersi un piacevole momento di divertimento e relax in cui digitale e sostenibilità coesistono.

Altro momento clou di SAP NOW sarà la plenaria pomeridiana “Rigenerare il Business” che vede sul palco Roberto Battiston, Divulgatore scientifico, Professore di Fisica Sperimentale presso l’Università di Trento, Adriano Ceccherini, Direttore Midmarket e Canale SAP Italia e Grecia, Gianni Acciai, Amministratore Delegato Enegan, Giuseppe Bava, Amministratore Delegato BCS, Giuseppe Giglio, CEO Giglio, Carlo Pelloni, CFO Macron, Fabio Pericolini, CFO BolognaFiere e Alberto Zanatta, Presidente Tecnica Group.

Le iniziative speciali a SAP NOW

SAP NOW sarà inoltre anche quest’anno l’occasione in cui verranno assegnati i SAP Quality Awards, premi per clienti e partner che hanno implementato progetti di successo nel corso degli ultimi 12 mesi rispettando rigorosi parametri di qualità.

Anche i giovani talenti saranno al centro di un’iniziativa speciale con un talk moderato dai Young Ambassador di SAP e dei Partner Leader, che condivideranno la loro esperienza di inserimento e sviluppo in azienda, e un Young Info Point dove gli studenti potranno ricevere suggerimenti sull’area espositiva, sui tour guidati e approfondire le professionalità valorizzate da SAP e dal suo intero ecosistema.

Chiude SAP NOW l’emozionante performance del maestro Giorgio Fabbri e della sua orchestra.

Il programma completo di SAP NOW 2022 è disponibile a questo link.