BeDisruptive si allarga in Italia nel segno della cybersecurity

BeDisruptive, precedentemente nota come Disruptive Consulting, ovvero la boutique tecnologica specializzata in cybersecurity che aiuta le aziende nel loro processo di transizione digitale, ha annunciato il nuovo posizionamento del brand nel mercato italiano con l’apertura di una sede nella Capitale.

La location scelta come sede di Roma è un prestigioso edificio situato in Via dei Giuochi Istmici, 40, nella parte nord-occidentale della città che, immerso nel verde, in 1.500 mq, concentra al suo interno tecnologia, benessere, sicurezza e resilienza, quattro concetti chiave alla base dell’idea di BeDisruptive.

Come sottolineato, infatti, in una nota ufficiale da Rafael Limatola, co-fondatore di BeDisruptive: «Abbiamo obiettivi ambiziosi, ma sono certo che li raggiungeremo grazie al coinvolgimento dei migliori professionisti del settore, alla forza della rete di cui facciamo parte e grazie al nostro approccio dirompente».

I presupposti per riuscirci ci sono tutti. Attraverso servizi di consulenza, con la realizzazione di progetti di transizione digitale e sicurezza informatica, e l’elaborazione di proposte progettuali ad hoc, BeDisruptive si rivolge: al settore sanitario – che necessita di privacy e riservatezza; a quello bancario – che vede una continua crescita annua, in particolare un aumento del 45% nell’uso dell’online banking; alle assicurazioni, settore che sta intraprendendo una grande trasformazione digitale; alla pubblica amministrazione – le cui spese ed entrate pubbliche dovrebbero continuare ad aumentare costantemente fino al 2027; al settore manifatturiero, che, da dopo il COVID-19, ha bisogno di nuovi modelli di lavoro collaborativo; e al settore Energetico, quello più a rischio di spionaggio industriale.

D’altro canto, la transizione digitale sta cambiando il mondo e il modo in cui le varie aziende e organizzazioni operano. Man mano che si evolvono, il loro ecosistema digitale si allarga ulteriormente, rendendo paradossalmente ciascuna realtà ancora più vulnerabile agli attacchi informatici. Grazie a un approccio “Human2Human”, BeDisruptive mira ad anticipare il futuro fornendo soluzioni di cybersecurity adattate con precisione alle esigenze attuali e future di ogni cliente, in modo che possa avanzare senza limiti.

In tal senso, come aggiunto da Rafael Limatola: «Siamo felici e orgogliosi, come BeDisruptive, di reinventarci per aiutare le aziende italiane e spagnole ad affrontare la loro transizione digitale. Credo fermamente che due Paesi come Spagna e Italia, famosi per la loro vicinanza culturale e storica, possano arricchirsi a vicenda e dare il via a un’ulteriore partnership a lungo termine anche nel campo della cybersecurity e della transizione digitale».

Aperture BeDisruptive in vista anche a Milano e Panama

Come concluso da Limarola: «Non ci fermeremo qui. Per i prossimi mesi, oltre alla sede di Roma, si aggiungeranno anche le sedi di Milano e Panama, per essere vicini a tutte le realtà che si affideranno ai nostri servizi. Crediamo che ogni cliente sia unico e che solo attraverso una profonda conoscenza reciproca saremo in grado di offrire le migliori soluzioni per consentire loro di crescere nel futuro digitale in modo sicuro e intelligente. Siamo dove sono i nostri clienti: vogliamo fornire un servizio di prossimità, tenendo conto dei legami culturali e per essere più vicini alle loro necessità».