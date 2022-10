Cresce il Marketplace Singularity XDR di SentinelOne

SentinelOne, fornitore di una piattaforma di cybersecurity con capacità di autonomous response, ha presentato alcune integrazioni nel Marketplace Singularity con Armorblox, anecdotes e Perception Point, aggiungendo applicazioni che ampliano gli Use Case di Singularity XDR per la sicurezza delle e-mail, le attività di compliance, rilevamento e triage in cloud.

Come sottolineato fin dalle prime battute in un comunicato stampa da Ruby Sharma, Head of Technology Partnerships and Ecosystem di SentinelOne: «SentinelOne è coerente all’impegno di adottare un approccio aperto all’ecosistema XDR. Le aziende devono poter utilizzare con facilità le soluzioni che meglio si adattano ai workflow richiesti. Siamo felici di collaborare con partner innovativi che ampliano la nostra piattaforma, migliorano la sicurezza delle imprese e forniscono un’esperienza integrata di Singularity XDR».

Sicurezza e risposta ottimizzata alle e-mail con Armorblox

L’integrazione tra XDR e la sicurezza delle e-mail consente ai team SecOps di approfondire le ricerche e di accelerare le risposte alle minacce che colpiscono le e-mail aziendali, le frodi finanziarie e la perdita di dati sensibili. La protezione delle e-mail basata sul monitoraggio di Armorblox aggiunge a Singularity XDR indicatori di compromissione e informazioni sulle minacce basati sulle e-mail. Questo permette di rilevare possibili attacchi in un contesto attivo che consente di reagire più rapidamente e di ridurre i rischi.

Come affermato da DJ Sampath, co-fondatore e CEO di Armorblox: «Armorblox è pioniere nella comprensione del linguaggio naturale per rilevare e prevenire minacce sofisticate, consentendo alle imprese di bloccare truffe fiscali e altre frodi finanziarie. L’integrazione con la piattaforma XDR di SentinelOne garantisce maggiori informazioni sulle minacce provenienti dai sistemi di posta elettronica per automatizzare ricerca e risposta alle minacce».

Adottare la compliance dei dati in modalità automatizzata con anecdotes

L’integrazione di SentinelOne con anecdotes fornisce una postura di compliance in tempo reale e una reportistica per i team di Governance Risk and Compliance (GRC). Con una semplice connessione basata su API, anecdotes rileva dispositivi, minacce, configurazioni MFA dell’utente e ruoli per utilizzarli come test e valutare i controlli di SentinelOne rispetto ai più diffusi framework di compliance come SOC 2, HIPAA, ISO-27001 e altri ancora. Grazie a SentinelOne e ad anecdotes, i team GRC possono acquisire ulteriore visibilità sullo stato di compliance e automatizzare il reporting sulle superfici di attacco XDR.

Ancora secondo Ryan Lieser, VP of Alliances and Partnerships di anecdotes: «Il futuro della compliance di sicurezza si basa su dati affidabili e fruibili. Siamo entusiasti di collaborare con SentinelOne per promuovere la trasformazione dell’intero settore GRC attraverso l’utilizzo dei dati. Consentire ai nostri clienti congiunti di poter sfruttare questa integrazione è una vera e propria testimonianza della reciproca fiducia».

Ampliare Detection e Response al browser e alle app in cloud con Perception Point

Gli attuali modelli di lavoro ibridi e il passaggio alle soluzioni SaaS e a quelle basate sul web hanno reso i browser e le applicazioni cloud bersagli degli hacker. L’integrazione di Perception Point offre un’ampia visibilità sugli attacchi che coinvolgono e-mail, browser web e applicazioni di collaborazione in cloud.

Infine, per Orit Shilvock, VP Sales di Perception Point: «Lo scenario delle minacce sta diventando sempre più complesso, con attacchi che minacciano le organizzazioni attraverso molteplici vettori. Siamo orgogliosi di collaborare con SentinelOne per proteggere gli utenti da qualsiasi minaccia attraverso i più diffusi canali di comunicazione, quali endpoint, e-mail, app di collaborazione in cloud e cloud storage. La soluzione congiunta consolida e semplifica la prevenzione e la remediation delle minacce, incrementando la sicurezza dei nostri clienti e riducendo al contempo i carichi di lavoro del team SOC».