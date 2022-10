Ecco Le 5 Crypto Più Redditizie della Settimana

Una nuova settimana di grandi occasioni per gli appassionati del mondo delle criptovalute. Se da un lato le crypto ad alta capitalizzazione come bitcoin (BTC) ed ethereum (ETH) continuano a registrare performance non proprio esaltanti, dall’altro queste cinque crypto hanno fatto scintille. Andiamo a vedere di cosa si tratta ma prima vediamo l’elenco delle top 5 crypto più redditizie della settimana:

1. Tamadoge (TAMA)

Dire che Tamadoge abbia avuto una settimana emozionante è riduttivo. Il token TAMA è stato quotato sugli exchange MEXC Global e LBank pochi giorni fa, e la prima collezione di NFT ultra-rari Tamadoge Pet è stata lanciata su OpenSea nella prima settimana di ottobre. Questo ha portato a una massiccia crescita della domanda dei token TAMA, il che ha determinato una crescita di 20 volte rispetto al prezzo in prevendita.

Gli analisti crypto prevedono che il token recupererà il suo record massimo di 0,1957$ nelle prossime settimane, ora che sono in arrivo nuove interessanti quotazioni su exchange e si avvicina il lancio di nuovi NFT. Pare che TAMA possa essere accettato anche sul listino di Binance, cosa che potrebbe portare il prezzo all’impressionante soglia di 0,3$.

La prima quotazione su exchange per Tamadoge è iniziata lo scorso 27 settembre su OKX, dopo aver completato un’incredibile prevendita che ha permesso la raccolta di 19 milioni di dollari in poche settimane. Il progetto della meme coin ha anche attirato un nutrito numero di follower su Twitter e Telegram in poco tempo.

Gran parte del successo della prevendita si può attribuire all’interessante composizione dell’ecosistema play-to-earn che comprende NFT, metaverso e integrazioni per la realtà aumentata. La vera sorpresa è stata la capacità del progetto di mantenere alta la domanda anche dopo il lancio pubblico, tutto grazie alla sua ricca roadmap.

La sfilza di exchange di prima classe che hanno annunciato la quotazione del token insieme al lancio della collezione degli NFT Tamadoge Pet hanno contribuito a tenere alto l’engagement all’interno della community. Tamadoge è considerato uno tra i migliori progetti crypto emergenti nel 2022.

2. The Impact Project (IMPT)

Il progetto sul Web3 per la compensazione delle emissioni di carbonio IMPT ha avviato la prevendita il 3 ottobre 2022. La presale va a gonfie vele, con una raccolta che ha già superato i 3 milioni di dollari in una settimana.

Questo successo fa pensare che non si dovrà aspettare il 25 novembre per dichiarare conclusa la prevendita, come pianificato, perché i token disponibili potrebbero finire molto prima.

Questo è il momento migliore per comprare i token IMPT, infatti il prezzo dellacrypto green è destinato a salire, passando dagli attuali 0,018$ a 0,023$ nella seconda fase della prevendita. La terza fase vedrà un ulteriore aumento del prezzo di lancio a quota 0,028$.

In molti siti specializzati del settore, come Finaria, si può trovare una guida dettagliata che indica come poter acquistare IMPT.

Secondo gli esperti del settore, IMPT è una delle migliori crypto green del 2022. Il progetto comprende un ricco ecosistema che semplifica la gestione delle compensazioni delle emissioni di carbonio per i brand, le imprese e le singole persone. Il token IMPT è l’anima dell’ecosistema e permette la connessione con progetti ad alto impatto positivo sull’ambiente con le imprese e le persone che vogliono compensare le proprie emissioni di carbonio e ridurre la propria impronta ecologica.

IMPT è il primo progetto di questo tipo, infatti consente a chiunque di guadagnare crediti di carbonio semplicemente facendo i propri acquisti. È interessante notare che converte i crediti di carbonio in NFT, in questo modo limita il rischio del doppio conteggio dei crediti e le truffe frequenti su questo mercato emergente. IMPT è il primo progetto di questo tipo ma è stato in grado di chiudere accordi con numerosi partner d’alto profilo e anche di attirare utenti estranei al mondo crypto.

3. Elrond (EGLD)

Elrond è il prossimo progetto che dovresti tenere d’occhio questa settimana. Ha visto una crescita del proprio valore del 13,91% negli ultimi 7 giorni. In questo momento il prezzo del token è di 55,46$ con un volume di trading nelle 24 ore di 55.642.551$.

Elrond è un protocollo su blockchain che assicura una notevole velocità di transazione a basso costo grazie allo sharding. La crescente adozione del protocollo Elrond ha determinato un’importante impennata della domanda.

4. Maker (MKR)

La scelta di MakerDAO di investire 500 milioni di dollari in buoni del governo USA ha avuto una certa eco sul proprio pubblico, come dimostra la crescita del prezzo di MKR dell’11,53% negli ultimi sette giorni. Adesso il valore del token si attesta intorno a 966.98$.

5. Polygon (MATIC)

La piattaforma per lo scaling di Ethereum, Polygon, ha annunciato una collaborazione con Ocean Conservation Exploration and Education Foundation (OCEEF) come parte del proprio impegno per sviluppare maggiore consapevolezza sul futuro dell’oceano attraverso il Web3.

La notizia, insieme all’annuncio delle recenti collaborazioni di Polygon e le sue nuove integrazioni hanno determinato una crescita del valore di MATIC del 10,30% in una settimana.

