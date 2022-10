Infobip si integra con ServiceNow per una migliore customer experience

Infobip, la piattaforma globale di comunicazione cloud, si è integrata con ServiceNow per fornire funzionalità di messaggistica avanzate ai clienti ServiceNow. L’integrazione, disponibile da subito nel ServiceNow® Store, migliora la customer experience utilizzando la messaggistica bidirezionale per l’assistenza ai clienti, con tempi di risposta più rapidi, messaggi conformi e una maggiore soddisfazione dei clienti.

Secondo Juniper Research1, la messaggistica business continua a guadagnare popolarità, con un recordi di 2,7 trilioni di messaggi scambiati a livello globale nel 2020. Grazie a questa integrazione, i clienti di ServiceNow possono accedere alla piattaforma di comunicazione omnichannel leader di mercato Infobip, come classificato della società di consulenza tech Omdia2. La soluzione di messaggistica di Infobip per ServiceNow consente alle aziende di fornire ai clienti e ai dipendenti un servizio di assistenza e supporto conversazionale one-to-one utilizzando i loro canali preferiti, tra cui SMS e WhatsApp. L’integrazione consente di offrire ai clienti esperienze fluide, raggiungendoli ovunque si trovino.

I vantaggi della messaggistica conversazionale sono evidenti. I precedenti clienti di Infobip sono stati in grado di ridurre i costi dei contact center fino a dieci volte, aumentando al contempo i punteggi netti dei promoter score di quasi il 20%. Altri sono riusciti a scalare rapidamente e ad accelerare le vendite di circa sei volte.

Il conversational messaging accelera la comunicazione e aiuta a risolvere più rapidamente i problemi di clienti e dipendenti, migliorando la produttività dei lavoratori e dell’azienda. Questa integrazione riduce i costi automatizzando alcune interazioni, ad esempio, gestendo le richieste di assistenza clienti tramite messaggistica, gli agenti possono evaderne un numero da cinque a dieci volte superiore rispetto a un servizio telefonico, come dimostrato da precedenti casi d’uso di Infobip.

“La creazione di esperienze connesse per i clienti è al centro delle attività di Infobip. Grazie alla piattaforma di comunicazione più connessa al mondo, aiutiamo i partner e i loro clienti a incrementare nuovi flussi di entrate e a promuovere la fedeltà e, in ultima analisi, la crescita. La nostra integrazione nel ServiceNow Store estende il nostro impegno nei confronti della comunità ServiceNow e consente ai clienti di raccogliere i vantaggi di canali ricchi e conversazionali”, ha dichiarato Veselin Vuković, VP Strategic Partnerships di Infobip.

L’integrazione contribuisce a estendere la portata di Infobip e fornisce ai clienti di ServiceNow l’accesso alle oltre 700 connessioni dirette di Infobip con gli operatori di rete a livello globale e a un’ampia gamma di canali attraverso un’unica piattaforma.

Accessibili attraverso un’unica piattaforma, le soluzioni omnichannel di Infobip per l’engagement, l’identità, l’autenticazione degli utenti, la sicurezza e il contact center aiutano i clienti a superare la complessità delle comunicazioni con i consumatori, a far crescere il loro business e ad aumentare la fidelizzazione, in modo rapido, sicuro e affidabile.

NOTE

1 https://www.juniperresearch.com/press/mobile-business-messaging-to-reach-2-7-trillion

2 https://www.infobip.com/news/omdia-ranks-infobip-as-leader-in-cpaas-universe-report