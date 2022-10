Ad Autostrade per l’Italia il Lighthouse Award Everyone di TIBCO

TIBCO Software ha annunciato i vincitori dei propri premi annuali TIBCO Lighthouse Award, riconoscendo la leadership e la capacità d’innovazione tra i propri clienti che hanno saputo ottenere dei benefici importanti con un utilizzo avanzato e moderno dei dati nell’ambito della trasformazione digitale.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Matt Quinn, general manager di TIBCO: «Il numero di connessioni tra persone, idee e tecnologia continua a crescere. Ciò dà vita a volumi di dati che, se utilizzati in modo efficace, hanno un impatto profondo sulle persone intorno a noi, sulle organizzazioni per cui lavoriamo e sul mondo come lo conosciamo. I vincitori dei premi Lighthouse Award di quest’anno sono pionieri nella gestione e analisi dei dati in un mondo di reti connesse digitalmente, dimostrando in pratica le possibilità trasformative dei dati attraverso il loro successo e la loro innovazione».

E tra i vincitori di quest’anno c’è Autostrade per l’Italia, che si è aggiudicata il premio Lighthouse Award Everyone. Everywhere. (Tutti. Ovunque.). Nello specifico, per ottenere un accesso migliore a dati completi e affidabili, Autostrade per l’Italia ha implementato soluzioni TIBCO, utilizzando semplici dashboard di costruzione basati su oltre 10 anni di dati sul traffico. Si tratta di una base fondamentale per gli algoritmi di intelligenza artificiale. Tra i risultati ottenuti si annoverano gemelli digitali per ogni galleria e ponte, un indice del rischio per tutto il traffico e le autostrade e istantanee fotografiche per ogni 250 metri di strada. Autostrade per l’Italia, grazie a cruscotti basati sulle informazioni fornite da TIBCO, può prevenire grandi congestioni stradali, come nel caso di attività di manutenzione che siano in conflitto con gli orari di punta del traffico. Nuovi cruscotti hanno aumentato l’accuratezza nelle stime del traffico, mostrando facilmente oltre 300 key performance indicators (indicatori fondamentali di prestazioni, ndt) e hanno ridotto da ore a minuti il tempo necessario per creare grafici del traffico.

Premio reinvenzione del business

Safaricom, vincitrice del premio Business Reinvention Lighthouse Award, è il più grande fornitore di servizi di telecomunicazioni in Kenya e una delle aziende più remunerative nella regione dell’Africa Orientale e Centrale. Per diventare una “azienda guidata da specifici obiettivi” per il 2025, Safaricom doveva migrare da piattaforme legacy a un’integrazione nativa cloud e guidata da API. Utilizzando soluzioni TIBCO, ha creato nuovi modelli di business e accelerato le iniziative di business, migliorando la app di Safaricom di mobile banking, M-PESA, che gestisce oltre 200 miliardi di dollari di transazioni all’anno. Implementando 200 API sul proprio modello di servizio comune, Safaricom ha adottato best practice per l’integrazione e la riusabilità, sostituendo la propria architettura monolitica con microservizi e API native cloud per offrire servizi di fatturazione migliori. Con la piattaforma d’integrazione TIBCO, Safaricom ha ridotto il tempo di formazione degli sviluppatori dell’80 per cento e ha incrementato del 20 per cento le registrazioni di operatori commerciali (merchant).

Premio eccellenza operativa

Un’azienda multinazionale high-tech in Olanda ha vinto il premio di TIBCO Operational Excellence Lighthouse Award. Utilizzando la tecnologia TIBCO, l’azienda sta portando il processo decisionale guidato da insight a un livello superiore, con modelli di dati avanzati e metriche finanziarie, offrendo insight integrati, di qualità e puntuali che moltiplicano il valore del business. L’azienda ha creato un’applicazione, costruita su TIBCO Spotfire, per orchestrare il proprio processo di cambiamento. Queste capacità l’hanno aiutata a ottenere una gestione standardizzata a livello mondiale dei processi e del reporting.

Premio impatto sociale

Il National University Health System (NUHS, Sistema sanitario universitario nazionale), vincitore del premio Social Impact Lighthouse Award, è un sistema sanitario accademico di Singapore che gestisce diversi ospedali, centri specialistici nazionali, cliniche di cura primaria e istituzioni accademiche di scienze sanitarie. Per pianificare al meglio le strategie sanitarie di lungo termine di Singapore, il NUHS ha sfruttato le capacità basate su IA (Intelligenza Artificiale) di predizione e streaming. La nuova piattaforma del NUHS, ENDEAVOUR AI, è un sistema centrale che ospita diversi strumenti e tecnologie di IA, compresa la tecnologia TIBCO per il messaging, i microservizi e altre funzioni. ENDEAVOUR AI aggrega dati in real time provenienti da tutto il sistema sanitario, analizzati da TIBCO Spotfire, per visualizzare i risultati in un dashboard di sintesi. La piattaforma si affida a TIBCO per consentire l’esecuzione in tempo reale di algoritmi di IA ed emette note di consulenza a medici e pazienti, eliminando processi manuali, quali le chiamate per fissare appuntamenti e la raccolta dei feedback dei pazienti. I miglioramenti della produttività non sono limitati alla cura dei pazienti, poiché i processi istituzionali sono migliorati allo stesso modo attraverso la fornitura di analytics in tempo reale. NUHS pensa di rendere operativi fino a 150 strumenti distinti di IA e automazione come microservizi sulla nuova piattaforma. Utilizzando l’IA, NUHS spera di ridurre le complicanze delle malattie croniche del 20 per cento in cinque anni, su una popolazione iniziale di 170.000.

Premio visionari

Norfolk Southern gestisce una rete di trasporto merci focalizzata sul cliente e guidata dall’operatività. I propri membri del team dedicato spediscono più di 6,7 milioni di carichi ogni anno, da beni agricoli a beni di consumo ed è il più grande spedizioniere via treno di prodotti per auto e per la siderurgia del Nord America. Mediante un’iniziativa lanciata dal chief information officer di Norfolk Southern, Fred Ehlers, l’azienda ha unificato i propri sistemi operativi con l’intelligenza centrale, integrata nel core. Sfruttando le soluzioni TIBCO, l’azienda ha una visibilità maggiore nelle operazioni quotidiane, offrendo ai propri clienti previsioni più precise. Inoltre, con insight in tempo reale dal team di Ehler, Norfolk Southern è posizionata in modo migliore per rispondere e adattarsi alle sfide ambientali. Grazie al contributo di queste iniziative, l’azienda ha ridotto dell’80 per cento i tempi morti dei treni, abbassato il costo degli appaltatori e aumentato la capacità dei treni stessi. Il team di Ehler ha anche modernizzato i suoi sistemi core attraverso la cattura di 17 linee di business, ottenendo visualizzazioni a 360 gradi dei propri asset e sviluppando una app mobile per far comunicare tra loro più facilmente gli impiegati in field.

Premio TIBCO Legend

La città di Brampton è un’organizzazione pubblica nella Greater Toronto Area che gestisce centinaia di richieste e dataset critici per l’erogazione di servizi ai propri residenti. Guidata da Gustavo Espinosa, un program manager per BI, MDM, DBA e integrazione, l’organizzazione si è rivolta a TIBCO e alla tecnologia di analytics, master data e integrazione dati per aiutare il top management a prendere decisioni tempestive e informate con dati di qualità – includendo l’utilizzo di queste tecnologie per alimentare gli insight della città sul COVID-19, migliorando i trasporti e la soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi cittadini, gestendo una quantità di informazioni in modo rapido e semplice. Tra i risultati raggiunti troviamo l’ottimizzazione dei percorsi, la riduzione dei consumi di carburante e l’ottimizzazione della forza lavoro. Il Trasporto mediante Smart Bus della città incontra appieno i livelli concordati di servizio (service level agreement) di due minuti, minimizzando le lamentele e migliorando la soddisfazione dei viaggiatori. Con l’accesso a dati accurati e affidabili, i responsabili forniscono in modo efficiente servizi pubblici, riuscendo a fronteggiare nel contempo il cambiamento continuo. La leadership di Espinosa e l’impatto del suo team continuano ad alimentare cambiamenti nell’organizzazione, rendendo alla fine la città di Brampton un posto ancora migliore in cui vivere.