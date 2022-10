Accessi e identità al sicuro: Reti si allea con WALLIX

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, e WALLIX, specialista europeo nella sicurezza degli accessi e delle identità, hanno unito le loro risorse per proteggere l’infrastruttura IT, le applicazioni e i dati dei clienti. La partnership è stata siglata per supportare le organizzazioni nel difendersi, in modo proattivo, dagli attacchi informatici e dalle vulnerabilità che oggigiorno possono intervenire nel nostro mondo digitale e interconnesso.

Tramite i servizi professionali di Reti e la soluzione unificata WALLIX PAM4ALL, le aziende possono proteggere i propri asset con soluzioni potenti, e nel contempo semplici da utilizzare, per la gestione unificata dei privilegi, la sicurezza degli endpoint, la gestione degli accessi, l’autenticazione Multi-factor. Dipendenti e collaboratori che si collegano alle risorse aziendali, sia dalle sedi che da remoto, sono in grado di svolgere la propria attività in sicurezza garantendo continuità al business.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA: «Oggi i sistemi IT hanno sempre più bisogno di caratteristiche di sicurezza anche a fronte degli avvenimenti globali degli ultimi anni che hanno richiesto l’espandersi ed il rafforzamento delle attività in mobilità e in smart-working. La collaborazione con WALLIX è importante per traguardare i clienti verso soluzioni innovative, resilienti ed agili per difendersi dagli attacchi informatici. L’intervento delle nostre risorse, con competenze ed esperienze qualificate, completa il binomio per innalzare il livello di protezione informatica delle organizzazioni e per affrontare le sfide del digitale».

Come concluso da Xavier Lefaucheux, VP Sales EMEA di WALLIX: «Siamo orgogliosi di avere siglato una partnership con un’azienda rinomata come Reti SpA. L’Italia per noi rappresenta un mercato chiave e unendo le nostre competenze e soluzioni rafforzeremo la sicurezza informatica delle aziende del Paese. WALLIX PAM4ALL, infatti, è la promessa di una trasformazione digitale sicura per tutte le organizzazioni, in un contesto digitale in rapida evoluzione. In particolare, con PAM4ALL le aziende hanno i mezzi per implementare rapidamente un’architettura Zero-Trust grazie alla strong authentication degli utenti, al controllo degli accessi adattato a ciascun utente (umano o macchina), al momento giusto e per integrare la tracciabilità all’interno dei sistemi informativi».