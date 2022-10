KYIP acquisisce il gruppo Selecta: nasce Datlas Group

Datlas Group si propone sul mercato come player specializzato nell’outsourcing dei processi di Data Validation e Multichannel Communication, in grado di offrire servizi e soluzioni trasversali a supporto dei processi di trasformazione delle informazioni da e verso il consumatore. Il Gruppo porta sul mercato un’offerta innovativa che sfrutta le complementarità e le sinergie dei canali tradizionali e digitali per costruire un dialogo immediato tra l’azienda, i fornitori ed i clienti finali. Nei principali mercati di riferimento – dal Finance al Telco, dall’Energy alla PA – il traguardo è sempre lo stesso: l’integrazione attraverso un’unica Business Platform.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Marco Corradini, Presidente di Selecta: «Selecta, al termine di un lungo percorso organico di riassetto e business transformation, era alla ricerca di partner che supportassero le successive fasi di crescita ed evoluzione e ha trovato in KYIP e Datlas risorse, competenze, sinergie ottimali».

Selecta – con un giro d’affari di 45 milioni di euro, 6 sedi tra Italia ed Europa, oltre 1000 dipendenti e servizi erogati in 11 lingue – è un’azienda leader nell’outsourcing dei processi di Multichannel Customer Communication. Supporta i più importanti player del mercato italiano ed europeo su processi business-critical lungo la catena del valore Order-To-Cash.

Datlas, nata nel 2017 è riuscita a crescere costantemente nel mercato PaaS (Platform as a Service) in termini di ricavi e in termini di portfolio e servizi, con un tasso di crescita CAGR del 60% in tre anni, fino al recente riconoscimento del Financial Times, che ha inserito la società al tredicesimo posto della classifica FT-1000, le mille società europee con il più alto tasso di crescita annuale.

Come commentato da Ludovico Diaz, General Manager di Selecta: «Selecta ha vissuto in prima persona la sfida della transizione digitale, accompagnando i propri clienti nella migrazione dalle comunicazioni fisiche alle comunicazioni digitali. Questo ha consentito di sviluppare e portare sul mercato servizi e soluzioni ibridi che coniughino il meglio dei canali fisici e digitali. L’ingresso in Datlas Group consente di completare un’offerta – unica sul mercato – di servizi che integrino piattaforme digitali, servizi people-based e asset industriali con un approccio nativamente e strutturalmente orientato all’automazione».

In questo percorso comune si incontrano Datlas e Selecta, per dare vita a un’unica entità, Datlas Group, che promette di rivoluzionare il settore dei servizi di Outsourcing con una filosofia tanto semplice quanto innovativa: l’economia circolare applicata al dato.

Come ipotizzato da Fabrizio Soru, CEO di Datlas Group: «Immaginiamo di poter far dialogare le informazioni tra di loro in maniera veloce, intuitiva, consistente, utile sia per l’azienda sia per il consumatore finale senza la necessità di dover compilare ripetutamente questionari ridondanti e senza dover sottoporre a più riprese i medesimi documenti. Immaginiamo di disporre di un unico ecosistema per l’azienda e per il consumatore con una struttura dati puntuale e completa. È una rivoluzione per il mercato italiano, un’offerta inedita che grazie all’unione di Datlas con Selecta consentirà di costruire servizi circolari dall’azienda ai suoi clienti e viceversa, in un ambiente sicuro e perfettamente integrato».

Datlas Group si presenta al mercato con un’offerta inedita di servizi integrati di Multichannel Data Validation, che risponde all’esigenza congiunta di aziende e utenti di velocizzare i processi e le operazioni attraverso un più efficiente sistema di analisi e condivisione dei dati, in un’unica piattaforma di business. Partendo da una fase di Data Collection, che prevede la dematerializzazione e digitalizzazione dei processi di Onboarding, si passa ad una fase di elaborazione e analisi delle informazioni ottenute, condividendole tempestivamente con il cliente e il consumatore finale per attivare prodotti o servizi esistenti o proporne di nuovi.