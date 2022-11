Digitalizzazione dei canali di vendita: a che punto siamo

I canali di vendita all’esame di maturità digitale: Minsait e gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano presentano il rapporto sullo stato dell’arte della digitalizzazione dei canali di vendita in Italia.

L’evento di presentazione si terrà il 14 novembre alle ore 11 presso la Cariplo Factory (Base Milano). Alla sessione parteciperanno: Antonella Camarca, direttore Business Consulting di Minsait in Italia; Alessandro Viola, responsabile Corporate Sales di Nexi; Valeria Portale, Direttore dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano e Sergio Amati, Direttore Generale IAB Italia.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Antonella Camarca: «Nell’attuale contesto, è estremamente importante studiare i trend in atto sui canali di vendita per identificare nuovi punti di contatti verso i clienti, comprendere la complementarietà tra canali online e offline e l’integrazione dei sistemi di pagamento che devono garantire efficacia e condivisione dei dati. Fondamentale poi identificare le strategie di sourcing (on premise vs cloud) e le scelte di sicurezza in relazione alla tipologia di dati trattati e al livello di integrazione delle soluzioni».

Il Report mira a fornire una fotografia di questi ambiti a livello italiano, offrendo inoltre dei focus settoriali. Vengono prese in esame più di 600 delle principali aziende italiane dei settori: industriale, retail, energy, media e telco, banche e assicurazioni, turismo e pubblico con un focus particolare su PA centrali e locali e mondo della sanità.

È possibile iscriversi all’evento sul sito della Milano Digital Week.

Inoltre, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming dal profilo LinkedIn di Minsait.