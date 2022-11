Nozomi avverte: le minacce agli ambienti OT restano alte

Nozomi Networks , specialista nella sicurezza per OT e IoT, ha pubblicato i risultati dello OT/ICS Cybersecurity Report 2022, condotto da SANS, che ha rilevato come le minacce alla cybersecurity, specie in ambienti OT, siano ancora molto elevate, con gli attori malevoli che mirano sempre più alle componenti dei sistemi di controllo. In risposta a questa tendenza, le organizzazioni hanno migliorato significativamente le loro security posture rispetto allo scorso anno. Nonostante i progressi, però, più di un terzo delle organizzazioni (35%) non ha visibilità su una possibile compromissione, e gli attacchi alle workstation di progettazione sono raddoppiati negli ultimi 12 mesi.

Come sottolineato fin dalle prime battute di un comunicato ufficiale da Andrea Carcano, Co-Fondatore e CPO di Nozomi Networks: «Nell’ultimo anno, i ricercatori di Nozomi Networks insieme alle community di cybersecurity ICS hanno visto programmi come Incontroller spostarsi dal più tradizionale target delle reti enterprise per attaccare direttamente gli OT. Sebbene gli attori delle minacce stiano affinando le proprie abilità nel settore ICS, abbiamo a disposizione le tecnologie e i framework specifici per mettere a punto una solida difesa contro questi attacchi. La nostra ricerca ha rilevato come sempre più organizzazioni si stiano adoperando proattivamente per utilizzare questi strumenti, anche se c’è sicuramente ancora molto lavoro da fare. Per questo, incoraggiamo tutte le imprese ad avviare fin d’ora un percorso di security per minimizzare i rischi e massimizzare la resilienza».

I rischi di cybersecurity ICS rimangono alti

Il 62% degli intervistati ha valutato il rischio per il proprio ambiente OT come elevato o grave, in leggero calo rispetto al 69,8% del 2021.

I ransomware e i crimini informatici a sfondo finanziario sono ai primi posti tra i vettori di attacco (39,7%), seguiti dagli attacchi promossi da entità statali (38,8%). Gli attacchi criminali non di tipo ransomware sono al terzo posto, indicati dal 32,1% degli intervistati, a poca distanza dai rischi della supply chain hardware/software (30,4%).

Il numero degli intervistati che ha dichiarato di aver subito una violazione negli ultimi mesi è calato al 10,5% dal 15% del 2021. Tra questi, il 35% ha indicato le workstation di progettazione come vettore iniziale di infezione, un numero quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno (18,4%).

Il 35% dei rispondenti ha dichiarato di non sapere se la propria organizzazione sia stata compromessa (una positiva diminuzione rispetto al 48% del 2021) e il 24% è certo di non aver subito alcun incidente di sicurezza, una percentuale doppia rispetto allo scorso anno.

In generale, le compromissioni all’ambiente IT rimangono il principale vettore di accesso (41%), seguite dalla replica attraverso supporti removibili (37%).

Migliora la cybersecurity posture in ambito ICS