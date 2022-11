NetApp BlueXP: l’esperienza unificata della gestione dei dati per il cloud evoluto

NetApp ha annunciato la disponibilità di NetApp BlueXP, una piattaforma di controllo unificato che offre un’esperienza multicloud ibrida semplice per lo storage e per i servizi dati, attraverso ambienti on-premise e cloud.

Nell’ultimo periodo, le aziende stanno utilizzando sempre più spesso ambienti multicloud ibridi per accelerare la loro trasformazione digitale e per guidare la loro crescita, anche in tempi incerti. Ma nella gestione di questi ambienti, le aziende devono affrontare sfide impegnative e possono verificarsi delle inefficienze, che possono ostacolarne l’innovazione. Con BlueXP, NetApp apre la strada a un “cloud evoluto” per semplificare e automatizzare le operazioni critiche tra cloud pubblici e on-premise, per aiutare le aziende a ottenere un impatto sul business e migliorare l’esperienza dei clienti.

NetApp BlueXP consente agli utenti di gestire l’intero patrimonio di dati, compreso lo storage unificato on-premise e lo storage nativo first-party con i principali provider di cloud pubblico. Offrendo un’esperienza semplice ma potente guidata da AIOps, BlueXP offre funzionalità complete e integrate di servizi dati per distribuire, automatizzare, scoprire, gestire, proteggere, governare e ottimizzare i dati, l’infrastruttura e i processi aziendali che li supportano, con le opzioni di consumo flessibili richieste nell’ambiente cloud di oggi.

“Con il lancio di BlueXP, NetApp si trova in una posizione unica per aiutare le aziende a sfruttare la potenzialità del cloud, rendendo l’infrastruttura, le applicazioni e i dati dei veri e propri asset per il loro business”, ha dichiarato George Kurian, Chief Executive Officer di NetApp. “Adottando un approccio evoluto al cloud, i clienti possono integrare il cloud nella loro architettura e nelle loro operazioni, eliminare la complessità e aumentare la velocità di innovazione per ottenere rapidamente i risultati di business che contano di più.”

Le funzionalità di NetApp BlueXP includono:

– Gestione unificata dello storage: la piattaforma di controllo globale BlueXP, fornito in modalità SaaS, offre un unico punto di visibilità e gestione su ambienti ibridi multicloud di ampia portata. Ciò include la possibilità di gestire lo storage NetApp AFF, FAS, StorageGRID e E-Series on-premise, nonché i principali cloud con Amazon FSx per NetApp ONTAP, Azure NetApp Files, Google Cloud Volumes Service e Cloud Volumes ONTAP, tutto in un’unica console.

– AIOps-Driven Health: l’automazione integrata guidata dall’AI/ML riduce la richiesta di manodopera, il carico di risorse e il profilo di rischio, mentre il monitoraggio dello stato e della salute abilitato dall’AI non solo avvisa dei problemi dell’infrastruttura e del carico di lavoro, ma offre una guida proattiva per evitare scenari problematici. BlueXP integra la tecnologia Active IQ di NetApp per una telemetria sempre attiva nel multicloud ibrido.

– Resilienza informatica: Controllo unificato della protezione e della sicurezza dei dati con un modello integrato a fiducia zero. Un’unica dashboard ransomware fornisce visibilità a livello aziendale sulle vulnerabilità ai ransomware, con la possibilità di risolvere automaticamente molti problemi con un solo clic.

– Governance a colpo d’occhio: Una visione completa del patrimonio digitale per monitorare la conformità e le autorizzazioni. La funzionalità AI/ML verifica l’attività a livello di utente e di dati, rilevando immediatamente le anomalie e adottando le azioni prescritte.

– Mobilità senza interruzioni: I data mover integrati consentono la copia, la sincronizzazione, il tiering e il caching dei dati tra tutti i principali cloud e il data center con la stessa facilità del “drag and drop”. La sicurezza e l’efficienza integrate garantiscono la protezione dei dati in transito e l’archiviazione sul livello di storage più economico possibile.

– Consumo flessibile: BlueXP consente ai clienti di pagare solo per le funzionalità di cui hanno bisogno, con fatturazione in base all’utilizzo. Un portafoglio digitale consente di scambiare facilmente le licenze per i servizi dati in base alle nuove esigenze dell’azienda. NetApp Keystone, l’offerta leader di Storage-as-a-Service (STaaS), è integrata in BlueXP per consentire ai clienti di gestire lo storage dei data center basato sul consumo parallelamente allo storage nel cloud.

NetApp BlueXP è il metodo migliore per gestire NetApp ONTAP sia nel cloud che on-premise. L’ultima release di ONTAP contiene oltre venti importanti innovazioni, tra cui una nuova funzione di snapshot a prova di manomissione e una protezione integrata anti-ransomware guidata da AIOps, che rendono ONTAP l’opzione leader per lo storage sicuro dei dati. Inoltre, un’espansione dell’innovativa tecnologia multiprotocollo unificata di NetApp consente l’accesso simultaneo di file NAS e oggetti S3 agli stessi dati, aumentando la flessibilità di ONTAP come repository per i massicci data lake utilizzati per le moderne pipeline AI/ML.

Maggiori informazioni su BlueXP sono disponibili qui, dove è possibile inoltre registrarsi per una prova gratuita.