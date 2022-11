Hybrid cloud innovativi con Dell e Microsoft

Implementare una strategia di hybrid cloud che offre un approccio cloud coerente, ovunque risiedano i dati.

Con questa idea chiara in testa, l’ecosistema dei partner di Dell Technologies, tra i quali Microsoft, gioca un ruolo chiave nel fornire un approccio cloud coerente. In tal senso, Dell aggiunge un importante tassello alla sua lunga storia di collaborazioni, grazie al nuovo Dell Integrated System per Microsoft Azure Stack HCI che offre nuove configurazioni a nodo singolo per i clienti che aspirano a un impatto ambientale minore dei loro data center, a maggiori prestazioni dei workload AI/ML e al supporto dell’ultima versione di Microsoft Azure Stack HCI.

Dell Integrated System per Microsoft Azure Stack HCI unisce la potenza di Microsoft Azure con il controllo e la sicurezza intrinseca dell’infrastruttura on-premise. Il sistema automatizzato e integrato creato per Azure Stack HCI permette alle aziende di semplificare le operazioni hybrid cloud di Azure, e di garantire una gestione coerente e la sovranità dei dati negli ambienti on-premise e nel public cloud.

Oggi due terzi dei sistemi HCI basati su software Microsoft sono ospitati su infrastrutture Dell1. Un esempio è Sprin Branch International School District (SBISD), a Houston nel Texas. Ben Allen, Ingegnere Senior di sistema dei SBISD ha condiviso la sua visione: “Dell Integrated System per Azure Stack HCI ha trasformato la nostra infrastruttura IT. Siamo riusciti a ridurre l’ingombro del data center dell’83%, a migliorare le prestazioni dell’87% e il tempo di operatività del 99,999%. La collaborazione tra Dell e Microsoft ci aiuta a ottenere prestazioni ancora più elevate, riducendo il resto dei costi associati alla manutenzione dell’IT”.

Dell Integrated System per Microsoft Azure Stack HCI è progettato per agevolare la gestione dell’ecosistema hybrid cloud e permettere un’esperienza senza soluzione di continuità tra l’infrastruttura iperconvergente e Azure. I miglioramenti apportati offrono ai clienti la possibilità di utilizzare Azure in modo più coerente e sicuro, grazie alla maggiore integrazione tra Dell Open Manage, Windows Admin Center e Azure Arc. Sono proprio queste integrazioni che consentono di modernizzare le applicazioni e fornire servizi cloud in tutte le sedi IT, anche grazie a una gestione centralizzata di Azure Arc.

I principali miglioramenti apportati a Dell Integrated System per Microsoft Azure Stack HCI sono:

Configurazioni a singolo nodo: i clienti possono adesso avviare un on-prem Azure footprint con la configurazione più piccola finora realizzata e servizi di gestione, sicurezza e applicazione coerenti in qualsiasi luogo.

Supporto GPU migliorato: sono state migliorate le prestazioni dei workload di AI e machine learning con il supporto di GPU NVIDIA A2. Dell offre inoltre una scelta più ampia, consentendo ai clienti di selezionare GPU NVIDIA A2 o GPU A30 in base ai workload e alle prestazioni richieste.

Maggiore sicurezza: una maggiore integrazione con Microsoft Azure Arc consente di garantire la sicurezza, la conformità e la protezione dell’infrastruttura Dell per i clienti, dalle sedi periferiche ai data center principali, fino agli ambienti di cloud pubblico Microsoft Azure.

Dell supporterà anche l’ultima release di Microsoft Azure Stack HCI, che migliorerà l’esperienza di cloud ibrido dei clienti grazie ai progressi in termini di storage, rete e sicurezza.

Come concluso da Roanne Sones, Corporate vice president di Azure Edge & Platform in Microsoft: «I nostri clienti stanno modernizzando i loro data center e l’edge per poter integrare con maggiore facilità i modelli di distribuzione del cloud ibrido. Nel costruire queste architetture, i clienti vogliono sfruttare la potenza di Microsoft Azure, conservando i vantaggi di un’infrastruttura on-premise collaudata. La continua collaborazione con Dell ci consentirà di fornire soluzioni che garantiscono ai clienti la flessibilità di elaborare e proteggere i loro dati ovunque essi risiedano».

1.In base a “IDC Quarterly Converged Systems Tracker”, settembre 2022