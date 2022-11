Somalia più interconnessa con le piattaforme di cablaggio Vertiv

Vertiv ha annunciato di aver ultimato l’installazione della piattaforma di cablaggio sotto la superficie del mare (cable landing station – CLS) di Hormuud Telecom, in Somalia. Questa nuova infrastruttura è stata progettata per promuovere la crescita economica, sociale e digitale della nazione, consentendo l’accesso a internet a un maggior numero di cittadini e imprese locali.

Accesso a Internet per i cittadini somali

La strategia di Hormuud Telecom è di promuovere soluzioni di connettività innovative e di qualità in Somalia attraverso l’installazione di una nuova piattaforma di cablaggio a libero accesso che offre maggiori opportunità di accesso a Internet ai cittadini somali. A causa delle complessità geografiche e tecniche che ostacolavano la realizzazione del progetto, il team di Hormuud ha ritenuto necessario collaborare con partner che disponessero della giusta combinazione di know-how tecnologico, di esperienza e gamma di prodotti per avviare e completare il lavoro.

Hormuud Telecom ha così selezionato Vertiv come partner per l’infrastruttura digitale, grazie alla sua ampia e consolidata esperienza già dimostrata nel fornire tecnologie chiave in Africa. Con la regia di Hormuud Telecom, la piattaforma di cablaggio è stata dotata di apparecchiature di alimentazione e raffreddamento Vertiv™ in partnership con Pure Earth International, distributore autorizzato Vertiv in tutto il continente africano. Le soluzioni Vertiv per il progetto comprendono i sistemi DC Power Vertiv™ Netsure™ 7100 Semi-Bulk, le unità di raffreddamento a pavimento a espansione diretta Vertiv™ Liebert® PDX, i sistemi di accumulo di energia e gli inverter Vertiv™, con la gamma dei servizi per progetti di Vertiv™, tra cui la direzione dei lavori di installazione e la messa in opera.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Pierre Havenga, Managing Director di Vertiv in Africa: «Questa piattaforma di cablaggio è fondamentale per la crescita digitale della Somalia e per collocarla sulla mappa globale della digitalizzazione. Al giorno d’oggi, e soprattutto nel contesto post-pandemico, è essenziale che tutti i cittadini abbiano accesso a Internet e alle informazioni. L’obiettivo è quello di colmare le lacune dell’infrastruttura Internet attualmente presenti nel territorio somalo. L’installazione di questo straordinario cablaggio sottomarino consente alla regione di disporre della connessione Internet ad alta velocità di cui ha bisogno. Siamo entusiasti di essere parte di questo lungimirante progetto con Hormuud Telecom e di poter fornire la nostra tecnologia innovativa alla Somalia, per contribuire a incrementare la capacità di crescita socioeconomica del Paese. È un grande traguardo per tutti coloro che sono impegnati nel progetto».

La piattaforma di cablaggio consentirà una forte accelerazione della diffusione della banda larga, migliorando la connettività online in Somalia e nelle zone adiacenti. Sarà possibile gestire diversi tipi di cablaggi marittimi, semplificando le connessioni trasversali con partner locali e globali, rendendo i collegamenti più semplici, rapidi ed efficienti per tutte le persone coinvolte.

Come concluso da Yasin Hassan, Head of Corporate Communications di Hormuud Telecom: «Prevediamo una significativa espansione delle capacità del network dei vari collegamenti marittimi per la Somalia nel futuro. La notorietà internazionale di Vertiv, l’ampia conoscenza del settore e la consolidata esperienza nella produzione e nell’installazione di piattaforme di cablaggio in Africa ne hanno fatto il partner di riferimento per Hormuud Telecom. Le Partnership e gli investimenti nelle infrastrutture, oltre al potenziamento dei poli tecnologici e delle start-up, confermano la filosofia di Hormuud Telecom a favore di una Somalia più interconnessa».