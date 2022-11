Marco Urciuoli nuovo Country Manager di F5

F5 annuncia la nomina di Marco Urciuoli a nuovo Country Manager per l’Italia. In questo ruolo, Urciuoli avrà il compito di eseguire la strategia dell’azienda e supportare le organizzazioni e le Pubbliche Amministrazioni nel loro percorso di trasformazione digitale e nei progetti di cybersecurity. Urciuoli riporterà a Pierre Castelnau, Senior Vice President, EMEA Sales di F5.

Marco Urciuoli vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore ICT, con un particolare focus sulla cybersecurity. Prima di questo incarico, Urciuoli ha lavorato per 11 anni in Check Point Software Technologies dove ha inizialmente ricoperto il ruolo di Major Account Manager, per essere nominato Head of Sales nel 2014 e assumere nel 2018 la posizione di Country Manager per l’Italia, con il compito di coordinare tutte le attività commerciali e lo sviluppo strategico dell’azienda sul territorio italiano. In precedenza, Urciuoli ha operato per importanti player del settore IT tra cui Reply e Trend Micro.

Pierre Castelnau, Senior Vice-President for EMEA Sales di F5, ha commentato: “Marco porta in F5 una solida esperienza nel campo della sicurezza e competenze di indubbio valore. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli di senior management, e siamo certi che, grazie alle sue competenze e alla sua profonda conoscenza del mercato, saprà portare anche in F5 un significativo valore che si tradurrà in prestazioni ancora migliori per l’azienda, i nostri partner e i nostri dipendenti.”

“Sono felice e onorato di entrare a far partner di F5. Come guida dell’azienda in Italia, avrò presto l’opportunità di sedermi al fianco dei nostri Clienti e tracciare con loro e con il mio team un percorso di trasformazione digitale di successo”, ha aggiunto Marco Urciuoli.