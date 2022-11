Red Hat Open Source Day: appuntamento il 30 novembre

Mancano pochi giorni al Red Hat Open Source Day, il principale evento sul mondo open source in Italia, previsto a Milano mercoledì 30 novembre 2022.

Per i partecipanti l’assicurazione di ottenere aggiornamenti su hybrid cloud, edge computing, app dev, cloud native, integrazione, DevOps, GitOps, sicurezza, e tanto altro.

Sarà, infatti, possibile ascoltare gli speech di executive Red Hat e casi di successo di aziende che hanno implementato soluzioni open source, tra cui Italgas, Cineca e Conad.

I partecipanti al Red Hat Open Source Day prenderanno, inoltre, parte a tre silent theatre posizionati nell’area espositiva a cura di Red Hat, AWS e Microsoft. In particolare, durante la sessione Red Hat sarà possibile scoprire come progettare un’applicazione cloud native con i Professional Services dell’azienda e distribuirla facilmente in un contesto multi cloud.

Infine, per tutti sarà a disposizione un’area espositiva dove poter incontrare i principali player del mercato IT, entrare in contatto con gli esperti e con i partner Red Hat ai loro stand ed ampliare il proprio network.

Come sottolineato, infine da Rodolfo Falcone, Country Manager, Red Hat Italia: «Open source vuol dire curiosità collaborativa, una cultura che connette persone e tecnologie. La nostra forza parte da fondamenta solide, si dirama grazie alla nostra community e arriva ai nostri clienti e ai nostri partner dandogli la possibilità di progettare l’inimmaginabile. Red Hat Open Source Day darà l’opportunità di vedere le idee dei nostri utenti trasformate in realtà. Scoprite gli ultimi trend del settore, chiedete ai nostri esperti e ascoltate le testimonianze di chi accoglie ogni giorno la sfida della trasformazione digitale».