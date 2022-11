MEGA EA Exchange : l'evento annuale sull'Enterprise Architecture

MEGA International, società di software globale riconosciuta come leader nell’Enterprise Architecture per 13 anni consecutivi, presenta il suo evento annuale sull’Enterprise Architecture digitale. La conferenza MEGA EA Exchange è divenuta un evento importante per l’Enterprise Architecture. Aperta a tutti, si terrà il 29 novembre 2022, con due sessioni adatte a un pubblico globale a seconda del fuso orario. Nel 2021 l’evento ha riunito oltre 1.500 professionisti dell’IT e dell’Enterprise Architecture.



Luca de Risi, Chief Operating Officer di MEGA International, aprirà la conferenza con un keynote sull’attuale evoluzione dell’Enterprise Architecture per rispondere alle sfide che le aziende devono affrontare nei loro progetti di trasformazione e governance. Clienti, partner ed esperti saranno poi invitati a condividere il loro feedback nel corso di interviste e tavole rotonde.



AGENDA



– Keynote – Fornire valore con un’Enterprise Architecture connessa

Luca de Risi aprirà l’evento parlando dell’evoluzione del ruolo dell’Enterprise Architecture in materia di migrazione al cloud, sicurezza, governance dei dati e sostenibilità.



– Customer testimonial – Come garantire il successo delle iniziative EA

Dan Hebda, Chief Strategy Officer di MEGA international, e Tara Castleberry, Founder/CEO

Creo Technology Services, parleranno di come i clienti hanno ottenuto un forte riconoscimento del contributo dell’EA alla trasformazione del business.



– Roundtable – Cosa ci si aspetta da un Enterprise Architect nel 2023?

Christophe Robin, Global architecture senior manager di Nexans, Qasim Chughtai, Enterprise Architect di Medecins Sans Frontieres, Leslie Robinet, Services Director e Robert Raiola, Chief marketing officer di MEGA International discuteranno dell’impatto della migrazione al cloud, dei problemi di sicurezza e dell’ascesa dello sviluppo sostenibile e responsabile nelle organizzazioni sul ruolo degli Enterprise Architect.



– Customer testimonial – Eseguire una trasformazione con Solution Architecture – le best practice in ambienti agili

Carlo Ercole, IT Enterprise Architect di Corner Banca, esprimerà il suo punto di vista sui principali modelli di architettura delle soluzioni da adottare in un ambiente agile durante uno scambio di opinioni con Paul Estrach, Product Maketing Director di MEGA International.



– Expert insight: Collegare la governance dei dati alle iniziative strategiche nel 2023

Crystal Singh, Research Director di Info-Tech Research Group, spiegherà come creare valore combinando la governance dei dati e l’Enterprise Architecture in una discussione con Frédéric Fourquet, Product Marketing Manager di MEGA International.



– Expert insight: Il cambiamento del ruolo del risk manager nelle organizzazioni: da gatekeeper a partner strategico EA

François Beaume, VP Risk and Insurance di Sonepar e VP di AMRAE, discute il ruolo chiave del risk manager in un’epoca di crisi sanitarie, informatiche e geopolitiche in un’intervista con Cyril Amblard-Ladurantie, Product Marketing Manager di MEGA International.





Per saperne di più e registrarsi: MEGA EA Exchange 2022