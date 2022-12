Da AWS nuovi prodotti e funzionalità per il cloud

Durante AWS re:Invent 2022, la più grande conferenza mondiale sul cloud di scena fino a venerdì 2 dicembre, sono state annunciate diverse novità, tra cui prodotti e funzionalità di previsione e data visualization degli applicativi sul cloud.

Vediamo insieme le principali.

Amazon Security Lake

Amazon Security Lake è una soluzione che permette di analizzare i dati un ambiente dedicato, migliorando la protezione di carichi di lavoro e applicazioni. Infatti, questa soluzione centralizza automaticamente i dati di sicurezza da fonti cloud, on-premise e personalizzate in un unico data lake appositamente creato e archiviato nel proprio account.

Amazon Security Lake permette di:

Mantenere gli strumenti di analisi già in uso e conservare il controllo e la proprietà dei dati di sicurezza.

Centralizzare la visibilità dei dati da fonti cloud e on-premise nei propri account e nelle proprie regioni.

Normalizzare i dati secondo uno standard aperto – Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) – per condividerli e utilizzarli in modo più efficiente con più strumenti di analisi.

Migliorare la gestione di dati di sicurezza per archiviazione e query più efficienti.

AWS Supply Chain

AWS Supply Chain è un’applicazione basata sul cloud che unifica i dati e fornisce informazioni utili basate sul ML. Questa nuova applicazione aiuta le aziende ad aumentare la visibilità della supply chain per rendere più veloci decisioni in grado di mitigare i rischi, ridurre i costi e migliorare le esperienze dei clienti. AWS Supply Chain può connettersi ai sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) e di gestione della supply chain esistenti, senza richiedere la sostituzione della piattaforma, costi di licenza anticipati o impegni a lungo termine. AWS Supply Chain migliora la resilienza della supply chain fornendo un data lake unificato, insight basati sul machine learning, azioni consigliate e funzionalità di collaborazione in-application.

Cinque nuove funzionalità per Amazon QuickSight

AWS ha annunciato cinque nuove funzionalità per aiutare i clienti a semplificare le operazioni di business intelligence (BI) utilizzando Amazon QuickSight, il servizio di BI serverless più popolare creato per il cloud. L’annuncio di oggi espande QuickSight Q, una funzionalità di query in linguaggio naturale, per supportare le domande di previsione e “perché” e automatizzare la preparazione dei dati, rendendo più facile e veloce iniziare a porre domande in linguaggio naturale.

Inoltre, i clienti possono ora creare e condividere report e dashboard interattive, analizzare e visualizzare rapidamente set di dati di miliardi di righe direttamente in QuickSight e gestire le risorse di BI per accelerare la migrazione dai sistemi legacy. Le nuove funzionalità, combinate con la scalabilità di QuickSight e i prezzi pay-as-you-go, consentono ai clienti di comprendere, visualizzare e ricavare informazioni e previsioni dai dati, indipendentemente dalle competenze tecniche.

Arriva Amazon DataZone

Amazon DataZone è il nuovo servizio di gestione dei dati che rende più facile catalogare, scoprire, condividere e governare i dati archiviati su AWS, on-premises e fonti di terze parti. Con Amazon DataZone, gli amministratori e i responsabili della gestione dei dati che ne supervisionano gli asset di un’organizzazione possono gestire e governare l’accesso ai dati utilizzando controlli a grana fine per garantire che si acceda ai dati con il giusto livello di privilegi e nel giusto contesto.

Amazon DataZone semplifica l’accesso ai dati da parte di ingegneri, data scientist, product manager, analisti e utenti aziendali in tutta l’organizzazione, in modo che possano scoprire dati in tutta l’organizzazione, in modo da poter scoprire, utilizzare e collaborare con i dati stessi per ricavarne informazioni.

AWS annuncia AWS Clean Rooms

AWS Clean Room è il nuovo servizio grazie al quale i clienti possono creare camere bianche di dati per collaborare con i propri partner aziendali e generare nuovi insight in tutta sicurezza, senza condividere i dati esistenti. Grazie a questo nuovo servizio, i clienti possono creare una camera bianca sicura in pochi minuti e collaborare con qualsiasi altra azienda nel cloud AWS per generare insight unici su campagne pubblicitarie, decisioni di investimento, ricerche cliniche e altro ancora.

Tre istanze Amazon EC2 alimentate da nuovi chip

AWS ha annunciato oggi tre nuove istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) alimentate da tre nuovi chip progettati da AWS che offrono ai clienti prestazioni di calcolo ancora più elevate a un costo inferiore, per un’ampia gamma di carichi di lavoro.

Due nuove funzionalità per un futuro zero-ETL su AWS

Amazon Web Services ha, inoltre, annunciato due nuove integrazioni che facilitano ai clienti la connessione e l’analisi dei dati tra gli archivi senza doverli spostare da un servizio all’altro. L’annuncio di oggi consente di analizzare i dati di Amazon Aurora con Amazon Redshift in tempo quasi reale eliminando la necessità di estrarre, trasformare e caricare i dati (ETL) tra i servizi. I clienti possono ora eseguire facilmente applicazioni Apache Spark sui dati di Amazon Redshift utilizzando i servizi AWS di analisi e di machine learning (ML) (ad esempio, Amazon EMR, AWS Glue e Amazon SageMaker). Insieme, queste nuove funzionalità aiutano i clienti a muoversi verso un futuro zero-ETL su AWS.