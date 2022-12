Aperte le iscrizioni al SAS Hackathon 2023

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per SAS Hackathon: la sfida organizzata da SAS, leader negli analytics, dedicata ai dati, intelligenza artificiale e analytics.

Dopo il successo dell’edizione 2022, con 1300 candidati da 75 Paesi e 70 team in rappresentanza di 135 organizzazioni, la nuova edizione dell’appuntamento dedicato ad esperti e principianti in ambito dati e analytics sta per iniziare. Sviluppatori, studenti, startup, clienti e partner SAS avranno l’occasione di usare le tecnologie SAS e gli strumenti open source per affrontare le maggiori sfide del mondo di oggi.

I team di partecipanti avranno a disposizione un mentore SAS e accesso gratuito alla suite di software SAS, a risorse, laboratori di apprendimento virtuale, corsi di formazione e altro ancora per un mese.

Secondo Dataversity, solo il 21% dei giovani tra i 16 e i 24 anni possiede conoscenze nell’ambito dei dati e solo il 24% dei lavoratori a livello globale ritiene di avere sufficienti conoscenze e competenze in questo ambito. Inoltre, molti faticano ad immaginare il decisivo impatto che gli advanced analytics hanno al giorno d’oggi: SAS Hackathon è l’occasione per i principianti di approcciarsi al mondo dei dati e della tecnologia e per gli esperti di mettere in pratica e aggiornare le proprie competenze.

Data for good al SAS Hackathon

I partecipanti delle edizioni passate hanno utilizzato SAS® Viya®, altre tecnologie per realizzare molti progetti, tra i quali:

Il team LangTech, composto da data experts provenienti dal Camerun, ha studiato quattro lingue indigene del territorio camerunense. Il progetto ha permesso di valorizzare l’eredità culturale e di garantire un migliore accesso ai servizi locali.

Durante il SAS Hackathon, il team War on Cancer ha intervistato gli utenti della sua app per la cura del cancro per esplorare le esigenze dei pazienti in materia di salute mentale. Questo ha portato a nuovi spunti e informazioni per gli operatori sanitari e le chatbot per fornire le giuste risorse per supportare la salute mentale dei pazienti in tutto il percorso di cura.

I vincitori del SAS Hackathon 2022, team JAKSTAT, hanno creato una piattaforma per ottimizzare gli aiuti COVID-19 alle piccole imprese che costituiscono la stragrande maggioranza del tessuto economico indonesiano, spronando la resilienza degli imprenditori di tutto il Paese.

Iscriviti subito al SAS Hackathon 2023

Sei interessato a partecipare SAS Hackathon? Registrati clicca QUI.

