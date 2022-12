Gruppo Project evolve: nasce WeAreProject

Gruppo Project, polo di innovazione tecnologica che conta più di 600 dipendenti e 350 milioni di euro di fatturato, opererà con il nuovo brand “WeAreProject”. Nasce così la nuova innovation company che si caratterizza per essere un ecosistema sinergico di competenze al servizio dell’evoluzione tecnologica e della competitività delle imprese. WeAreProject unisce, promuove e comunica attraverso un brand completamente nuovo il bouquet di aziende che oggi compongono questa Innovation Company. Un polo di innovazione tecnologica caratterizzato da plurime competenze che, orchestrate attraverso squadre multidisciplinari, accompagnano le aziende all’interno di un percorso di innovazione tecnologica coordinato e coerente. WeAreProject rinnova la propria mission di servire la business evolution dei clienti, ponendosi come organizzazione politecnologica innovativa: una Innovation Company, come ricorda la tagline, efficiente e affidabile.

WeAreProject è costituita da 8 aziende: Project Informatica, 3P Technologies, Ates Informatica, Converge, Personal Data, Project Adriatica, Sinthera ed Extraordy, ognuna caratterizzata da peculiarità differenti, expertise specifiche e in grado di coprire l’intero territorio nazionale. L’offerta di WeAreProject si fonda su 5 Pillar: Cyber Security, Digital Workplace, Hybrid Cloud & Networking, Application & Data e Innovative Solutions portate sul mercato anche in modalità As a Services e con un’attenzione quotidiana e profonda alla sostenibilità.

WeAreProject è infatti consapevole dell’importanza della promozione della responsabilità sociale d’impresa e si impegna attivamente nella realizzazione di pratiche virtuose sociali, ambientali e di governance, che sono alla base della crescita di valore sostenibile, con l’obiettivo di creare un ambiente sano, orientato al futuro e al benessere di chi lo vive.

“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi del nuovo brand, tanto desiderato quanto strategico per il nostro percorso. La crescita del Gruppo è stata continua e volevamo stare al passo dei tanti cambiamenti positivi anche da un punto di vista di branding” ha dichiarato Alberto Ghisleni, Founder di Project e CEO di WeAreProject.

“Ripensare alla propria brand identity, inoltre, offre sempre l’opportunità di fermarsi e di riflettere a fondo sui propri core values che nel nostro caso sono, oltre a innovazione, competenza e sostenibilità, anche trasparenza, vicinanza, solidità e cultura del cliente” conclude Valeria Mauri Marketing Director di WeAreProject.