Verizon Business e Wipro insieme con la loro offerta Network-as-a-Service

Verizon Business ha annunciato una partnership globale in ambito Network-as-a-Service (NaaS) con Wipro Limited , azienda attiva nel settore dei servizi tecnologici e della consulenza, che accelererà la modernizzazione della rete e il percorso di transizione al cloud delle aziende.

La soluzione Network-as-a-Service (NaaS) di Wipro, supportata da Verizon Business, includerà una vasta gamma di service chain preconfigurate e testate su un modello in abbonamento, progettato per gestire l’infrastruttura di consumo di rete on demand.

La partnership pluriennale consentirà a Wipro di guidare i clienti dai tradizionali cicli di distribuzione di hardware, applicazioni e servizi verso un ambiente di rete automatizzato, autorigenerante e altamente sicuro.

Massimo Peselli, Senior Vice President and Chief Revenue Officer, Global Enterprise and Public Sector di Verizon Business ha affermato: “Molte aziende hanno intenzione di liberarsi degli interminabili cicli di aggiornamento tecnologico, ma devono affrontare la duplice sfida dell’hardware tradizionale e delle infrastrutture fisse. La nostra partnership con Wipro consentirà alle aziende di preparare la propria rete per il futuro in modo più flessibile, agile e predittivo, in base alle loro specifiche esigenze.”

Una recente indagine IDC condotta su oltre 400 decision maker del settore tecnologico di tutto il mondo ha rivelato che il 69% degli intervistati sta pianificando un investimento per la trasformazione della rete nei prossimi 12 mesi. Il NaaS sta mettendo in discussione i modelli commerciali tradizionali che richiedono ingenti investimenti iniziali, offrendo servizi in abbonamento più flessibili e più facilmente adattabili in base alle esigenze. La tecnologia ha accelerato l’implementazione di nuove soluzioni digitali come AI/ML, 5G, IoT, robotica avanzata, blockchain, AR/VR e assistenza vocale.

Jo Debecker, Senior Vice President & Global Head, Cloud and Infrastructure Services di Wipro Limited ha dichiarato: “La nostra collaborazione in ambito NaaS riunisce due leader del settore per costruire una value proposition unica nel suo genere che supporterà i nostri clienti per essere sempre aggiornati sulle mutevoli esigenze del cloud e dell’infrastruttura di rete, garantendo allo stesso tempo efficienza operativa e agilità su larga scala”.