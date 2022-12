Groenlandia sempre più wireless con Tusass ed Ericsson

Sfruttando la tecnologia 5G, l’operatore Tusass ed Ericsson permetteranno agli abitanti della Groenlandia di essere più vicini grazie a una connettività senza limiti. Nel territorio meno densamente popolato del nostro pianeta e con tre quarti della terra coperta da ghiacci, i contatti con amici e familiari sono, infatti, fortemente vincolati dalle condizioni ambientali e climatiche.

Grazie alla collaborazione annunciata, Tusass ed Ericsson renderanno la Groenlandia sempre più wireless. A partire da un progetto pilota nel 2022, la tecnologia Fixed Wireless Access (FWA) 5G Non-standalone (NSA) sarà implementata nelle aree di Sisimiut, Maniitsoq e Narsaq, prima di essere portata nel resto del Paese.

Come sottolineato da Kristian Reinert Davidsen, CEO di Tusass: «Con l’implementazione del 5G contribuiremo a migliorare la vita quotidiana di tutti i groenlandesi. Le connessioni mobili, infatti, sono estremamente importanti nelle regioni artiche e per molte famiglie della Groenlandia rappresentano l’unico canale di comunicazione».

La Groenlandia è un’area geografica complessa: a dispetto del suo nome, tre quarti di essa sono coperti da lastre di ghiaccio permanenti. È l’isola più grande del mondo, ma anche il territorio meno densamente popolato del pianeta. L’isola, infatti, misura 2.166.000 km² con una popolazione di 56.000 persone. Le città sono relativamente vicine tra loro, ma non sono collegate da strade.

Come commentato da Jenny Lindqvist, Responsabile per l’Europa settentrionale e centrale di Ericsson: «Con la nostra tecnologia 5G resiliente, la popolazione della Groenlandia sarà in grado di connettersi a grandi distanze, avvicinando le persone tra loro e al resto del mondo. Da un punto di vista più ampio, questa partnership vuole contribuire concretamente alla digitalizzazione della Groenlandia, a partire dall’abilitazione dei casi d’uso per il controllo delle infrastrutture critiche e dei dispositivi remoti, fino alla creazione di nuovi servizi per l’intrattenimento della popolazione. Indipendentemente dalle sfide del progetto o dalle condizioni meteorologiche estreme, Ericsson si impegna a creare una Groenlandia wireless insieme a Tusass».

Il 5G offre velocità più elevate e, soprattutto, una maggiore capacità che consentirà alla rete di servire simultaneamente molti utenti che consumano grandi quantità di dati. Oltre a connettere le persone – per giocare o guardare film, serie e partite di calcio in 8K sul televisore – l’affidabilità e le maggiori velocità offerte dal 5G saranno essenziali per l’isola.

La partnership tra Ericsson e Tusass è iniziata nel 2017 con una completa modernizzazione della rete mobile, aggiungendo contemporaneamente servizi 4G di alta qualità in tutte le aree popolate della Groenlandia. Con la transizione di Tusass dal 4G al 5G, questo progetto rappresenta una tappa fondamentale. La tecnologia e i servizi già implementati includono una rete di accesso radio (RAN) con soluzioni come la Ericsson Radio System, supportata da un nucleo mobile alimentato dalla Ericsson Cloud Packet Core.