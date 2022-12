Agile Lab: focus su Data Mesh, gestione dei dati e competenze

L’altro tema importantissimo per Agile Lab è la necessità di costruire piattaforme dati che non siano più incentrate totalmente sulla tecnologia, ma che permettano di abbracciarne diverse e di farle evolvere (Technology Agnosticity). Questo è dettato dal fatto che le ingenti somme di denaro introdotte dai fondi di Venture Capitalist hanno accelerato il mercato delle tecnologie, diminuendone l’aspettativa di vita e costringendo quindi le grandi aziende a mitigare il rischio di lock-in collegato. Sposare una tecnologia che diventerà obsoleta nell’arco di 5 anni, se approcciata nel modo sbagliato, può portare infatti a enormi e ricorrenti costi di migrazione. Infine, emergerà in modo sempre più evidente la necessità di riunire proprietà e responsabilità sul ciclo di vita dei dati del mondo analitico e “operazionale”, per indirizzare specifiche strategie di business orientate ai domini. Di conseguenza, gli approcci centralizzati (standard degli ultimi 15-20 anni) diventeranno via via sempre meno sostenibili e scalabili – per riuscire a tenere il passo delle opportunità derivanti da un utilizzo ben governato dei dati.

Questo processo di decentralizzazione deve essere supportato dalla costruzione di piattaforme che riducano gli sprechi, la duplicazione di sforzi e conoscenza, e migliorino significativamente l’autonomia dei domini di business per quanto riguarda l’infrastruttura e tutti i temi di compliance.