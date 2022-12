Archiva Group sceglie il SOC di Würth Phoenix

Archiva Group, punto di riferimento da oltre 30 anni per lo sviluppo di servizi digitali in outsourcing e per la consulenza specializzata in trasformazione digitale, evolve ulteriormente la sicurezza della propria infrastruttura e dei propri clienti affidandosi ai servizi del Security Operation Center “attacco-centrico” di Würth Phoenix.

Continua così il percorso di crescita dell’azienda, che si contraddistingue per un’attitudine alla ricerca e all’innovazione costante che spinge il Gruppo a scegliere i migliori partner tecnologici e a dotarsi di tecnologie che permettono alle aziende di pianificare la propria digital transformation in modo strategico, riscuotendo benefici a lungo termine.

Nello specifico, il Security Operation Center “attacco-centrico” di Würth Phoenix permette di intervenire in maniera predittiva sulle possibili vulnerabilità di security e si integra con le soluzioni e l’infrastruttura di security già presenti, proteggendo tutte le società del Gruppo e offrendo la più completa protezione del dato, che le oltre 1500 aziende clienti affidano ogni giorno ad Archiva Group.

Come sottolineato a chiosa di una nota ufficiale da Luciano Quartarone, Chief Information Security Officer & Data Protection Director di Archiva Group: «Questo tipo di tecnologia è utilizzata dalle principali organizzazioni a livello globale per la protezione dei sistemi e dei servizi. Siamo molto orgogliosi di poter offrire alle aziende un’offerta completa, migliore e sempre più sicura».