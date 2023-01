Un decryptor contro il ransomware MegaCortex

Bitdefender ha annunciato di aver reso disponibile un decryptor, ovvero uno strumento universale di decrittografia, per aiutare le vittime a recuperare i dati crittografati da tutti gli attacchi subiti in passato con il ransomware MegaCortex.

Il nuovo strumento, che può essere scaricato gratuitamente semplicemente cliccando sul pulsante, „Download the MegaCortex decryptor”, è stato sviluppato da Bitdefender in collaborazione con Europol, NoMoreRansom, la Procura di Zurigo e la Polizia cantonale di Zurigo, che hanno effettuato raid nell’ottobre 2021 contro i presunti criminali informatici dietro i ceppi di ransomware Dharma, MegaCortex e LockerGoga.

Lo strumento a disposizione non è di poco conto. Identificato nel 2019, MegaCortex (insieme al ransomware LockerGoga) è stato, infatti, utilizzato da un gruppo di criminali informatici al fine di infettare più di 1.800 aziende, utenti e istituzioni in 71 Paesi, causando danni stimati per oltre 100 milioni di dollari. In particolare, MegaCortex è stato utilizzato in diversi attacchi in Italia, Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi, tra cui uno al provider di cloud hosting online iNSYNQ nel 2019 e un altro al gigante del software contabile Wolters Kluwer. Gli analisti hanno scoperto che il gruppo chiedeva in genere riscatti tra i 20.000 e i 5,8 milioni di dollari.