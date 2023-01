CIO Club Italia rafforza la missione degli IDC Forum

IDC ha annunciato la firma di un accordo strategico con CIO Club Italia per una collaborazione annuale a livello nazionale.

Insieme, le due realtà lavoreranno per promuovere e arricchire di valore gli IDC Forum che si terranno a Milano e Roma nel corso del 2023, mediante la partecipazione diretta degli associati di CIO Club Italia, anche in qualità di speaker, agli eventi in programma.

Gli IDC Forum (oltre 70 in Italia nel 2022, con la partecipazione di oltre 3.300 decisori IT aziendali, 210 speaker e 110 sponsor) sono eventi di mezza o intera giornata con sessioni plenarie, talk show e iniziative di networking che rappresentano momenti di conoscenza e confronto per gli IT e business leader delle imprese italiane sulle più importanti sfide tecnologiche, attuali e future.

L’accordo include i seguenti appuntamenti:

IDC Future of Work, 22 marzo , Milano

, Milano IDC Future of Digital Infrastructure, 4 maggio , Milano

, Milano IDC Industry Day (Manufacturing, Utilities, Finance), 8 giugno , Milano

, Milano IDC Security, 20 giugno , Milano

, Milano IDC Industry Day (Government, Telco), 21 settembre , Roma

, Roma IDC Future of Data, 17 ottobre , Milano

, Milano IDC CIO Forum, 23 novembre, Milano

La partnership vedrà anche la realizzazione di un’indagine condotta da IDC Italia su un campione territoriale di membri dell’associazione. I risultati dell’indagine saranno presentati in occasione dell’IDC CIO Forum del 23 novembre a Milano e discussi in un’apposita sessione dell’evento con la partecipazione dei delegati dell’associazione. L’indagine IDC-CIO Club Italia e le principali evidenze emerse durante l’evento saranno inoltre oggetto di un documento rilasciato a tutti i partecipanti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Barbara Cambieri, Group VP, Head of European Events Business & General Manager, IDC Italy: «La partnership con CIO Club Italia ci permetterà di rafforzare la missione degli eventi IDC: offrire alla nostra community di CIO e Digital Leaders italiani occasioni di incontro e confronto per orientarsi in un mercato sempre più volatile e incerto».

A sua volta, secondo Pasquale Testa, Presidente del CIO Club Italia: «Gli eventi IDC sono indispensabili per tutti quei CIO e IT manager che oggi affrontano la trasformazione digitale in azienda. Quest’anno patrocineremo ogni loro evento su Milano e Roma, sperando di organizzarne poi qualcuno anche al Sud Italia in futuro, permettendo ai nostri iscritti, oltre 1.000 sul territorio nazionale e in forte crescita in ogni regione, di beneficiare di momenti di altissima qualità e spessore».

CIO Club Italia è un’associazione di Chief Information Officer (CIO) e altri dirigenti delle tecnologie dell’informazione (IT) in Italia. Il club mira a fornire ai propri membri un forum per discutere e condividere le sfide e le opportunità del settore IT, nonché a promuovere lo scambio di conoscenze e di esperienze.