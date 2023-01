Salesforce rinnova Commerce Cloud

Salesforce ha introdotto alcune nuove funzionalità di Commerce Cloud per aiutare le aziende di qualsiasi settore a fidelizzare i propri clienti, offrire esperienze più coerenti e personalizzare al meglio le interazioni con i clienti.



L’88% dei consumatori afferma che l’esperienza fornita da un’azienda è importante quanto i prodotti o servizi che essa offre. Commerce Cloud aiuta le aziende a unificare i dati dei clienti e degli ordini effettuati per creare un’esperienza di acquisto connessa e personalizzata per aziende e consumatori attraverso i punti di contatto di marketing, vendita e servizi di assistenza clienti.



“Con le novità introdotte da Salesforce, le aziende di settori diversi, dal manifatturiero alla sanità, fino a quelle per la produzione di beni di consumo, possono sfruttare le potenzialità dell’automazione e dell’integrazione dei dati per sviluppare opportunità commerciali personalizzate, consentendo così alle aziende di aumentare fatturati e margini, promuovendo l’efficienza e riducendo i costi“, ha affermato Gianluca De Cristofaro, VP Commerce Cloud, Salesforce Italia.



Creare esperienze affidabili nel settore sanitario e delle biotecnologie

Le aziende del healthcare prevedono che il 46% del nuovo fatturato proverrà dai canali digitali nei prossimi due anni. Con Commerce Cloud, le aziende del settore sanitario e farmaceutico possono semplificare i percorsi post-acquisto e ridurre i costi tramite soluzioni che integrano la vendita e la gestione degli ordini, di fatto un inventario in tempo reale.



Ridefinire le esperienze di acquisto per le aziende manifatturiere

Secondo il report Trends in Manufacturing di Salesforce, l’88% dei produttori afferma che l’aumento dell’efficienza dei processi è una priorità. Con le nuove innovazioni di Commerce Cloud, le aziende manifatturiere e automobilistiche possono:

Modernizzare le operazioni e tagliare i costi associati alla vendita di parti e accessori a rivenditori e consumatori tramite acquisti self-service, gestire gli abbonamenti e un modello di dati comune per i casi d’uso B2B e D2C (direct-to-consumer).

Migliorare la gestione e l’evasione degli ordini grazie a un percorso efficiente e automatizzato dello stock, offrendo esperienze omnicanale collegate alle funzionalità di commerce, assistenza clienti e marketing.

Aiutare le aziende di beni di consumo a sbloccare nuovi canali di vendita

Le aziende di beni di consumo prevedono che il 58% delle proprie vendite avverrà attraverso i canali digitali nei prossimi due anni. Commerce Cloud consente loro di:

Personalizzare le esperienze D2C (direct-to-consumer) e i canali B2B con il supporto di 112 tipi di promozioni, strumenti di merchandising evoluti come vendite guidate e set di prodotti, e veloci modelli di vendita per estendere le vendite a livello globale in oltre 80 lingue e valute.

Ridurre i costi di evasione ordini e fornire un servizio clienti più efficiente centralizzando i dati degli ordini per l’inoltro, il monitoraggio e l’assistenza degli ordini in tempo reale tramite Order Management.

Aiutare a consolidare i dati e aumentare le entrate per le aziende tecnologiche

Dalla produzione di alta tecnologia al software, l’industria tecnologica sta vivendo cambiamenti chiave. Con Commerce Cloud, le aziende tecnologiche hanno oggi la possibilità di: