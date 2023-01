Settore finanziario italiano più sicuro con ACN

Con l’obiettivo di rafforzare la capacità del settore finanziario italiano di prevenzione, protezione e risposta alle minacce e agli attacchi cibernetici, ACN a CERTFin hanno sottoscritto oggi un protocollo d’intesa per consolidare la collaborazione per la sicurezza informatica del settore finanziario italiano.

L’accordo siglato tra il Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Roberto Baldoni, e il CoPresidente del CERTFin, Computer Emergency Response Team del settore Finanziario Italiano, Pierfrancesco Gaggi, Vice Direttore Generale di Abi, intende sviluppare la cybersicurezza del settore finanziario italiano attraverso le leve abilitanti della cooperazione pubblico-privato – anche facendo perno sull’esperienza del CERTFin – e della cultura della sicurezza.

Come sottolineato in una nota ufficiale, il protocollo è in linea con gli obiettivi fissati dalla Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 e tiene conto della sempre maggiore digitalizzazione del settore finanziario italiano, da un lato, e della crescente diffusione degli attacchi cibernetici dall’altro.

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni, ACN e CERTFin rafforzeranno il dialogo e la condivisione di dati, di indagini e analisi statistiche sullo stato e sull’evoluzione delle minacce cyber e lo scambio di tutte le informazioni utili a prevenire e contrastare gli incidenti cyber, nonché di studi e rapporti dedicati a tecniche, tattiche, procedure di attacco e tecnologie di prevenzione e protezione dalle minacce cyber.

L’accordo per la sicurezza del sistema finanziario italiano prevede una sempre più intensa collaborazione anche sul fronte della sensibilizzazione di utenti e imprese sui temi della cybersicurezza, attraverso la realizzazione di campagne di comunicazione dedicate, e su quello dello svolgimento di esercitazioni e simulazioni, finalizzate a potenziare le capacità di prevenzione e reazione agli incidenti informatici.

Questo, per ACN, è solo l’ultimo degli annunci. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale guidata da Baldoni, infatti, è protagonista del nuovo percorso di qualificazione cloud per la Pubblica Amministrazione ed ha reso noto di aver avviato il Cyber Innovation Network, un programma strategico, previsto dalla Strategia Nazionale di Cybersicurezza, per sostenere le imprese e la ricerca italiana attraverso la costituzione di una rete di collaborazioni.