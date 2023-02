Aipsa sugli attacchi hacker in corso: “Risolvere criticità in aziende pubbliche e private, ma no allarmismi”

“Gli attacchi ransomware cui stiamo assistendo in queste ore confermano, una volta di più, l’importanza di una cooperazione stretta tra imprese pubbliche e private. La sicurezza cibernetica è infatti un bene comune e come tale dobbiamo dare tutti il nostro contributo per rafforzare le nostre difese”. Così Alessandro Manfredini, presidente di Aipsa, l’Associazione italiana dei Professionisti della Security aziendale, che racchiude al suo interno i security manager delle principali grandi aziende private del Paese, molte delle quali inserite nel Perimetro della Sicurezza cibernetica nazionale.

“Gli attacchi di oggi sono stati resi possibili da una falla già individuata due anni fa. Falla alla quale, però, non è ancora stato applicato l’aggiornamento di sicurezza (patch). La priorità è dunque quella di migliorare i collegamenti e le comunicazioni tra controllori e controllati, estendendo sempre di più le maglie della rete a protezione del Sistema Paese. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, con determinazione ma al riparo da inutili allarmismi”.

Chi è AIPSA?

AIPSA è l’Associazione Italiana dei Professionisti di Security Aziendale. Da oltre 30 anni si impegna per la diffusione della cultura della sicurezza, prevenendo i rischi in ambito lavorativo, patrimoniale e informatico. Collabora con enti e organismi, nazionali e internazionali, del comparto sicurezza per la valorizzazione nell’ordinamento professionale della figura del security manager. Fanno parte della rete associativa di AIPSA oltre 700 professionisti e più di 160 società.

Al suo interno conta tre gruppi di lavoro impegnati nello studio delle problematiche tecniche, funzionali, giuridiche e legislative in materia di security aziendale, organizzando corsi e seminari per i propri associati.