Piano triennale per l’informatica nella PA: in programma tre webinar che illustreranno l’aggiornamento 2022-2024

Quali sono le novità del nuovo Piano triennale per l’informatica nella PA? Quali gli adempimenti da mettere in atto? Cosa cambia rispetto agli anni precedenti?

Per rispondere a queste domande, AgID, in collaborazione con Formez, ha organizzato tre webinar per offrire alle Pubbliche Amministrazioni l’opportunità di condividere i risultati delle attività svolte nel corso del 2022, nell’ambito delle competenze affidate all’Agenzia per l’Italia Digitale, e di conoscere gli adempimenti richiesti.

Il 22 dicembre 2022, infatti, è stato adottato con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale l’aggiornamento 2022-2024 del Piano Triennale, redatto in collaborazione con numerosi stakeholder con specifiche competenze sui vari ambiti (Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Funzione Pubblica, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., PagoPA S.p.A., Consip S.p.A.), acquisendo le osservazioni della Commissione Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell’Unione delle Province d’Italia (UPI).

Le novità sul Piano triennale per l’informatica nella PA

L’aggiornamento 2022-2024 del Piano Triennale recepisce in maniera più estesa i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che rappresenta una straordinaria opportunità di accelerazione della trasformazione digitale della PA. Nel Piano è presente, infatti, il riferimento ai target e alle linee di azione del PNRR, e agli investimenti e avvisi pubblicati, soprattutto nell’ambito della Missione 1.

Oltre ad approfondire questi aspetti e a rispondere ai dubbi che emergeranno, i tre webinar saranno un’occasione di confronto e partecipazione anche con le amministrazioni che hanno contribuito alla definizione delle diverse attività.

Si parte venerdì 10 febbraio, dalle 12.00 alle 13.30, con il primo appuntamento (maggiori informazioni e iscrizione a questo sito), per proseguire poi il 17 e il 24 febbraio. Possono partecipare tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo trasformazione digitale e, in particolare, coloro che ricoprono il ruolo di Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), oltre al personale che, all’interno delle PA, lavora quotidianamente alla crescita digitale del Paese e a rendere maggiormente efficiente la macchina amministrativa.