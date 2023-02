L’ambiente IT di Reale Group migra su OCI

L’ambiente IT di Reale Group sta per subire una rivoluzione.

Il gruppo assicurativo internazionale attivo in Italia, Spagna e Cile, e holding della Società Reale Mutua di Assicurazioni, la più grande compagnia assicurativa italiana in forma mutualistica, ha annunciato una collaborazione pluriennale con Oracle. Obiettivo: accelerare la propria trasformazione digitale attraverso la modernizzazione in cloud dei propri processi mission-critical di gestione dei dati, insieme al potenziamento delle proprie capacità tecnologiche, proteggendo al contempo gli investimenti IT precedentemente effettuati dal Gruppo.

L’ambiente IT di Reale Group: com’era, come sarà

Nell’ambito della strategia multicloud di Reale Groupt utti i carichi di lavoro Oracle precedentemente gestiti on-premises saranno migrati su OCI, e questo porterà le applicazioni mission-critical sulla piattaforma cloud di Oracle, abilitandone l’evoluzione secondo un modello cloud-native. Inoltre, sfruttando Oracle Autonomous Database, Oracle Exadata Database Service e Oracle Interconnect for Microsoft Azure, Reale Group può scegliere di utilizzare il cloud provider più adatto in base alla tipologia dei carichi di lavoro, con una conseguente ottimizzazione dei costi e delle prestazioni.

In precedenza l’ambiente IT di Reale Group vedeva esternalizzati in outsourcing i propri datacenter italiani; questo nuovo accordo siglato con Oracle fa parte di un progetto di evoluzione IT e di migrazione al cloud che capitalizza sugli investimenti in tecnologie Oracle già fatti in passato e contemporaneamente sfrutta appieno Oracle Cloud Infrastructure (OCI), insieme alle architetture cloud di altri vendor. L’obiettivo è quello di rivedere il modello di erogazione dei servizi IT per migliorare l’affidabilità e le prestazioni, con un’architettura omnicanale incentrata sui dati che favorisca la modernizzazione dei sistemi legacy e l’adozione progressiva di soluzioni open rispetto agli standard di mercato.

Come sottolineato da Marco Barioni, CEO di Reale ITES, centro di competenza per i servizi tecnologici di Reale Group: «Il mondo assicurativo sta cambiando velocemente; il contesto è particolarmente sfidante, ma grazie al Cloud è possibile coniugare crescita con efficienza e sostenibilità, senza prescindere dalle performance e dalla sicurezza dei dati, necessarie al servizio puntuale ed efficace dei nostri Clienti. Abbiamo trovato tutto questo in Oracle, già nostro Partner e oggi ancora più vicino alle nostre esigenze, con il suo cloud di prossimità e la sua collaborazione collaudata con gli altri cloud provider già selezionati dal Gruppo».

La soluzione scelta per questo “Journey to Cloud” di Reale Group si basa sui servizi IaaS (Infrastructure as a Service) e PaaS (Platform as a Service) di Oracle Cloud Infrastructure: servizi di storage e cloud computing per ospitare e monitorare le tecnologie Oracle Forms e Tuxedo, e i servizi di Autonomous Database, insieme a Oracle Exadata Database Service sugli ambienti mission-critical.

La tecnologia Oracle Exadata Database Service offre il duplice vantaggio di azzerare i tempi di provisioning e di fornire potenza elaborativa on-demand per il tempo necessario, accelerando il passaggio al cloud e minimizzando i costi. La soluzione, inizialmente localizzata nelle Oracle Cloud Region di Milano e di Madrid, è potenzialmente aperta a qualsiasi distribuzione geografica richiesta da Reale Group, grazie alla presenza capillare di Oracle Cloud che garantisce la prossimità al luogo dove il Cliente preferisce gestire i suoi vari workload applicativi, per ottimizzare le prestazioni e minimizzare la latenza.

Come concluso da Andrea Sinopoli, Cloud Tech VP e Country Leader di Oracle Italia: «Rivoluzionare l’ambiente IT di Reale Mutua non sarebbe stato fattibile se non con un approccio multicloud, di cui in Oracle siamo fermi sostenitori, perché ne conosciamo bene i vantaggi per il Cliente. Siamo perciò orgogliosi che un’azienda del calibro di Reale Group abbia saputo cogliere questi vantaggi con noi».